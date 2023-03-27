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Recuva

Recuva

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

2,8 (16)
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Актуальная версия 1.55.0.133
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История изменений

Версия 1.55.0.133

  • Для пользователей в странах ЕС упрощён способ воспользоваться правом отказаться от договора.

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Оценки программы

2,8

16 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Recuva

2 отзыва

Ирина

Не качайте приложение ,это вирус

SoftSalad

Как вы пришли к выводу, что здесь вирус? Только что скачал программу и проверил её в VirusTotal - 0 (ноль!) детектов.
Вот ссылка:
https://www.virustotal.com/gui/file/c9b7b6b2aa03cfd41164df798f6481eb81fc7260635e7bcc5b7cfc3409660e76