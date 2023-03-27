Recuva — программа для восстановления удаленных и утерянных вследствие возникновения ошибок на дисках файлов. Приложение распространяется в двух редакциях — Free (бесплатная версия) и Professional (платная версия, поддерживающая восстановление файлов с виртуальных дисков).

Программа предназначена для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (следует активировать в настройках после установки).

Зачем нужна программа Recuva?

Программа Recuva служит для восстановления файлов, утраченных в результате их удаления пользователем, системой или программами, а также вследствие возникновения логических ошибок на дисках, на которых они хранились. Утилита поддерживает восстановление данных с любых типов накопителей — жестких и оптических дисков, твердотельных SSD-накопителей, USB-флешек, карт памяти цифровых устройств и т.д. Кроме того, Recuva позволяет восстанавливать данные с теневых копий дисков и с несмонтированных дисков (даже если они не имеют таблицу разделов GUID).

Программу Recuva можно использовать и в обратном направлении — для безвозвратного удаления файлов, удаленных обычным способом, путем их однократной или многократной перезаписи. Т.к. обычное удаление данных позволяет их восстановить, использование данной функции не позволит сделать этого. В настройках программы пользователь может выбрать один из 4-х режимов затирания данных — простая перезапись (1 цикл перезаписи), DOD 5220.22-M (3 цикла), NSA (7 циклов) или Гутманн (35 циклов).

Функции программы Recuva

Утилита Recuva имеет три режима сканирования дисков:

Просмотр файлов. Обнаружение удаленных/утраченных файлов.

Просмотр содержимого. Позволяет находить файлы, содержащие введенный пользователем текст. Также в этом режиме можно искать файлы по маске.

Если программе не удается обнаружить файлы на диске, она предлагает запустить глубокое сканирование (если активировать данный режим в настройках, тогда глубокое сканирование будет запускаться по умолчанию). В данном режиме утилита позволяет обнаруживать следы утраченных файлов для их частичного восстановления.

Другие функции и особенности программы Recuva: