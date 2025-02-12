Game Booster — уникальная программа для оптимизации работы компьютера для игр. Приложение настраивает ПК таким образом, чтобы получать максимальную производительность в компьютерных играх. Благодаря этому можно повышать качество графики в играх без уменьшения количества кадров. Также программа позволит комфортно играть в компьютерные игры, которые раньше тормозили.

Бесплатная программа для ускорения компьютера использует несколько методик оптимизации: настрока параметров DirectX, дефрагментация винчестера и дефрагментация оперативной памяти компьютера. Благодаря этому устраняются все причины, по которым система могла работать медленно.

Преимущество программы Game Booster заключается в том, что они не может навредить компонентам компьютера, так как не занимается их разгоном. Приложение только оптимизирует систему, что даёт хороший прирост производительности ПК в играх.

Преимущества Game Booster

Дружественный интерфейс пользователя, в котором очень легко разобраться.

Богатый набор функций. В том числе принудительное завершение ресурсоёмкого процесса.

Продвинутая дефрагментация оперативной памяти компьютера.

Интеллектуальный алгоритм для отключения ненужных системных служб Windows.

Максимальная скорость игр после оптимизации компьютера программой Game Booster.

Программа для ускорения игр Game Booster совместима с 32 и 64-битными версиями Windows 7, 8, 8.1 и 10.

Зачем нужна программа Smart Game Booster?

Smart Game Booster — программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности запускаемых игр. Также присутствует ряд дополнительных функций — запись игр, средство защиты игровых клиентов от шпионского ПО, мониторинг датчиков температуры и другие. Это условно-бесплатное приложение с функциональными ограничениями в бесплатной версии.

Ускорение игр при помощи Smart Game Booster

Это ключевая функция программы Smart Game Booster, призванная увеличить производительность запускаемых на компьютере игр путем выполнения следующих действий:

Завершение работы ненужных (по мнению разработчиков Smart Game Booster) приложение, фоновых процессов и системных служб Windows. В настройках программы пользователь может вручную указать, какие из перечисленных объектов будут проигнорированы (не будут закрыты при запуске функции ускорения).

Увеличение технических параметров работы видеокарты (разгон), а именно — тактовой частоты работы графического процессора (GPU) и памяти (RAM) видеокарты. Здесь важно понимать, что программа Smart Game Booster не может разогнать рабочие параметры видеокарты свыше установленных производителем максимальных значений (или так — свыше значений, которые могут быть выставлены и в настройках драйвера видеокарты). В настройках Smart Game Booster можно выбрать один из двух вариантов разгона — «Уровень 1» (50% от максимально возможных значений частот GPU и RAM) и «Уровень 2» (максимально возможный прирост мощности).

Оптимизация оперативной памяти, т.е. ее очистка от более неиспользуемых никакими запушенными процессами данных.

Активация игрового режима Windows (если таковой предусмотрен в той версии системы, где запускается программа).

Изменение системных настроек электропитания для максимальной производительности.

Изменение приоритета для процесса игры (вплоть до установки высшего приоритета «реального времени») и другие действия.

Функция ускорения игр может запускаться и останавливаться пользователем вручную либо автоматически при запуске и закрытии конкретных игр (определяются программой либо указываются пользователем вручную).

Оптимизация компьютера при помощи Smart Game Booster

Средства оптимизации ПК Smart Game Booster можно использовать отдельно от функции ускорения игр, однако все выполняемые действия так или иначе связаны с компьютерными играми. Программа предоставляет следующие возможности:

Перенастройка различных системных параметров с целью уменьшения времени отклика системы на действия пользователя и увеличения производительности работы сетевых интерфейсов (может улучшить пинг в сетевых играх). Smart Game Booster способна изменять довольно широкий спектр системных параметров (пользователь может выбрать, что следует выполнить, а что нет).

Очистка компьютера от мусора (удаление разного рода временных, кэш-файлов и т.д).

Автоматическое обновление драйверов видеокарты и/или аудиокарты.

Дефрагментация игр (папки, в которой установлена та или иная игра), что несколько ускоряет загрузку игровых данных с диска в оперативную память.

Дополнительный функционал Smart Game Booster

В список дополнительных функций программы Smart Game Booster входят:

Запись игрового видео с выводом на экран небольшого информационного окна (HUD) с показателями температуры центрального и графического процессоров, а также текущего значения FPS. Имеется возможность настройки качества записи.

Мониторинг температуры ЦП, ГП, жестких дисков и материнской платы с выводом звукового сигнала при достижении температуры указанного пользователем значения.

Отслеживание состояния защиты ПК (антивирус и брандмауэр).

Встроенное средство сканирования игровых клиентов (например, Steam или Origin) на предмет заражения вирусами-шпионами с целью предотвращения утечки данных авторизации игровой учетной записи к злоумышленникам.

Средство диагностики ПК, позволяющее быстро генерировать отчеты состояния компьютера и сохранять их в виде текстовых файлов для последующей загрузки на форумы, отправки в службы поддержки и т.д.

Средство оценки производительности ПК позволяет быстро определить, соответствуют ли характеристики компьютера минимальным/рекомендуемым требованиям той или иной игры (в базе данных программы хранятся сведения о тысячах играх, полученных с сайтов их разработчиков или издателей). Здесь также можно посмотреть список игр, которые точно могут быть запущены на компьютере.