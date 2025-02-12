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Smart Game Booster

Smart Game Booster

Ускорение работы компьютера в играх

3,2 (26)
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Актуальная версия 5.3
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История изменений

Версия 5.3

  • Менеджер процессов теперь точнее определяет фоновые программы, которые замедляют ПК.
  • Появились новые профили оптимизации для популярных игр и рабочих приложений.
  • Очистка временных файлов стала безопаснее: системные кэши больше не удаляются по ошибке.
  • Исправлены проблемы с сетевым ускорителем на Windows 11.

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Оценки программы

3,2

26 оценок Оценок пока нет

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