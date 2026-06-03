WinToHDD – программа для установки или переустановки Windows (начиная с Vista/2008) без необходимости использования CD/DVD или USB-накопителя. Инструмент для гибкого способа развертывания Windows.

Одной из ключевых особенностей является возможность установки операционной системы на диски, отличные от диска с текущей установленной системой. Это может быть особенно полезно для администраторов и специалистов по ИТ, которые сталкиваются с необходимостью многократной установки или миграции систем.

Клонирование существующей установки Windows на другой диск также является ценной функцией, позволяя быстро и безболезненно перемещать операционную систему между различными устройствами хранения данных.

Кроме того, WinToHDD обладает функцией создания загрузочного USB-накопителя. Этот накопитель может содержать несколько установочных файлов Windows, обеспечивая возможность установки ОС на различные компьютеры, независимо от того, поддерживают ли они BIOS или UEFI.