Wise Registry Cleaner — полезная утилита для оптимизации системного реестра. В основную задачу данной программы входит устранение ошибок реестра, удаление из него ошибочных и более недействительных записей. Также приложение имеет несколько инструментов для оптимизации работы операционной системы по тем критериям, которые напрямую или косвенно связанны с реестром.

Функции Wise Registry Cleaner

Программа Wise Registry Cleaner предлагает пользователю несколько режимов сканирования (диагностики), исправления ошибок и оптимизации реестра:

Быстрое сканирование. В данном режиме программа диагностирует и исправляет обнаруженные проблемы в тех частях реестра, в которых какие-либо изменения не смогут негативно сказаться на работоспособности системы. Быстрое сканирование рекомендуется запускать при необходимости удаления мусорных записей из реестра.

Глубокое сканирование. В этом режиме Wise Registry Cleaner проверяет абсолютно все разделы реестра. Ни для кого не секрет, что глубокая оптимизация в некоторых редких случаях может негативно отразиться на работоспособности ОС (это признают все разработчики подобных программ). Поэтому в Wise Registry Cleaner предусмотрена автоматическая функция резервного копирования всего реестра перед стартом глубокого сканирования. В случае чего, пользователь может откатить все изменения, воспользовавшись функцией восстановления.

Выборочное сканирование. В этом режиме диагностике и исправлению ошибок подвергаются только выбранные пользователем разделы реестра.

Дефрагментация (сжатие) реестра. Как и любые системные файлы, реестр также хранится на жестком диске, т.е. и он подвержен фрагментации (разбросу данных по поверхности диска). Дефрагментация позволяет собрать эти разбросанные данные в одном месте, благодаря чему увеличивается скорость доступа к ним.

Ручное резервное копирование и восстановление реестра из ранее созданной копии. Перед любыми действиями с программой Wise Registry Cleaner рекомендуется создать его резервную копию.

При необходимости пользователь может создать расписание для автоматического сканирования и оптимизации реестра.

Для оптимизации работы системы в приложении Wise Registry Cleaner предусмотрены следующие инструменты:

Оптимизация параметров системы, влияющих на скорость загрузки и выключения компьютера.

Общая оптимизация системы (отражается на быстродействии ОС непосредственно во время работы).

И сетевая оптимизация, позволяющая перенастроить параметры сети для ускорения работы системных и пользовательских веб-приложений (браузеры, месседжеры, сетевые службы Windows и т.д.).

Следует также отметить, что Wise Registry Cleaner полностью переведено на русский язык.

Версии Wise Registry Cleaner

Программа Wise Registry Cleaner — платная, однако ею можно пользоваться бесплатно без каких-либо существенных ограничений по функционалу (недоступна только функция управления пользователями компьютера). Также существует устанавливающаяся и портативная версия программы. На данной странице для скачивания доступны обе версии приложения (помещены в один архив).

Утилиту Wise Registry Cleaner можно пользоваться даже на слабых компьютерах (основное требование — ОС Windows XP или выше). Программа работает в 32 и 64 битных системах.