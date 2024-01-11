SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Remote Desktop Manager

Remote Desktop Manager

Программа для управления компьютером с другого устройства

3,3 (10)
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Актуальная версия 2026.3.12.0
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История изменений

Версия 2026.3.12.0

  • Добавлен виджет My check-outs в панели навигации: он показывает ваши выданные записи, запросы и одобрения, а также позволяет вернуть доступ, продлить его или отменить запрос.
  • В миграторе Local to Cloud добавлена опция назначать рабочее пространство Devolutions Cloud рабочим по умолчанию после переноса.
  • Улучшены вкладки сеансов: при повторном открытии последних сеансов сохраняются порядок вкладок и активная вкладка, закреплённая панель навигации показывается в списке вкладок, а закрытие фонового сеанса больше не перехватывает фокус у других программ.
  • Улучшена автоскрываемая панель навигации: при открытии фокус сразу переходит в поле фильтра, если фильтр находится в панели навигации.
  • Улучшены сетевые инструменты, такие как Ping, Traceroute, Port scan и WHOIS: быстрее определяется имя хоста, понятнее показываются ошибки для неизвестных хостов и стабилизирован интервал ping.
  • Исправлено выделение через «Select in navigation pane» из результатов поиска по всем хранилищам: теперь для папки в другом хранилище выбирается правильный элемент.
  • Исправлена ошибка при добавлении записей в DVLS PAM vaults, из-за которой появлялось сообщение «not found».
  • Исправлено, что автопечать имени пользователя или пароля не доходила до встроенного сеанса.
  • Исправлено сохранение сертификатов экспорта: файл больше не сохраняется всегда с расширением .cer независимо от выбранного формата.
  • Исправлено, что Cisco AnyConnect VPN иногда терял пароль, если он вводился до появления запроса.
  • Исправлена проблема, из-за которой свёрнутые панели, например панель навигации, не показывали разделительную линию.
  • Исправлено удаление старых резервных копий: теперь лишняя ошибка не показывается, если папку резервной копии нельзя удалить, например во время синхронизации OneDrive.
  • Исправлена проблема с подпиской на сетевые порты в настройках OpenVPN, Devolutions Gateway и port forwarding: теперь поля не предлагают уже занятые порты.
  • Исправлена работа PowerShell-сеансов в Windows Terminal и встроенной консоли: при просмотре истории команд с включённым изменением размера окна больше не искажается отображение.
  • Исправлено, что при нажатии Enter во второй раз с включённой опцией фильтрации дерева только по Enter не открывалась выделенная запись.
  • Исправлено вход в Proton Pass, когда требовалась CAPTCHA: теперь открывается окно проверки.
  • Исправлены повторяющиеся или лишние запросы на вход в браузер для рабочих пространств DVLS за прокси с предварительной проверкой Entra ID.
  • Исправлено, что встроенные RDP-сеансы могли оставлять память после закрытия вкладки.
  • Исправлены SSH-сеансы с SSH-ключом при включённом сжатии терминала.
  • Исправлено, что SSH Tunnel в режиме Dynamic (SOCKS5) мог отключаться при массовом открытии и закрытии соединений.
  • Исправлено, что шаблоны с пользовательскими или связанными изображениями не показывали значок в меню Quick Connect.
  • Исправлена работа клавиатуры в некоторых диалогах и при возврате в RDM после Alt+Tab.
  • Исправлены несколько проблем с автофокусом, списками, меню и окнами в RDM, из-за которых элементы интерфейса могли вести себя неправильно.
  • Исправлена работа встроенных веб-сеансов, File Explorer, окна логов, поиска и других экранов, где ранее встречались ошибки обновления, навигации или отображения.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2026.3.9.0
    • Добавлена групповая политика для настройки задержки очистки буфера обмена.
    • В отдельные окна сеансов добавлено меню в строке заголовка.
    • Добавлена возможность перенести поле быстрого поиска из строки заголовка в строку состояния.
    • Возвращена групповая политика для скрытия верхней панели.
    • Возвращён поиск по дереву записей с переходом к совпадению при вводе текста.
    • Улучшена работа Microsoft SQL Server workspace с Windows-аутентификацией и сообщениями об ошибках подключения.
    • Улучшена работа вкладок сеансов: их размеры и перетаскивание стали стабильнее.
    • Исправлен универсальный установщик, который мог устанавливать только компоненты архитектуры компьютера, на котором была собрана программа.
    • Исправлены неправильные размеры автоматически скрываемых панелей.
    • Исправлено закрытие сеансов Windows Terminal при потере фокуса.

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Оценки программы

3,3

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