Remote Desktop Manager (RDM) — программа для управления компьютером с любого другого устройства. Утилита совместима с 64-битной операционной системой OS X, Windows 10 или 11 и мобильной ОС — iOS, Android. Программное обеспечение для индивидуальных пользователей распространяется бесплатно. Для корпоративных клиентов при покупке для установки на два и более компьютеров действует тариф — 199,99 долларов в год. Программа русифицирована.

Зачем нужна программа Remote Desktop Manager?

Программное обеспечение RDM предоставляет полную безопасность в ее эксплуатации. Для защиты от мошенников разработчиками внедрена двухфакторная аутентификация, функция централизованного управления паролями, созданы ролевые элементы управления доступом для разных пользователей.

В верхней части программы располагаются вкладки с функциями, инструментами, отчетами. Программа позволяет узнать всю информацию о компьютерах, которые подключены и на которых используется RDM. Здесь можно узнать в каком домене находится ноутбук или ПК, наличие антивируса.

Remote Desktop Manager можно использовать для подключения к облачным учетным записям в сервисах:

Amazon S3.

Dropbox.

Microsoft SQL Azure.

Программное обеспечение поддерживает большое количество протоколов, сетевых программ: TeamViewer, LogMeIn, Putty (Telnet, SSH), pcAnywhere, VNC, Radmin, Citrix. Есть возможность самостоятельно добавлять приложения или протоколы в качестве дополнений. Remote Desktop Manager можно интегрировать с двадцаткой самых популярных инструментов, включая Dashlane и LastPass.

Системные администраторы получают доступ к журналам аудита и активности. Они отслеживают все попытки входа в систему с использованием учетных данных из менеджеров паролей, связанных с Remote Desktop Manager, или центрального хранилища.

Программное обеспечение является объемной утилитой и занимает на компьютере около 550 Мб. Во время тестирования удаленного управления рабочим столом используется более 22% доступной вычислительной мощности.

Есть сканер сети, который определяет количество пользователей, находящихся на данный момент в сети, куда подключен компьютер.

Во вкладке «Справка» располагается база знаний. Здесь системные администраторы смогут пополнить багаж знаний по управлению RDM. Отсюда можно получить доступ к технической поддержки программного обеспечения или попасть в чат с сообществом, использующих RDM IT-специалистов.

Различия между платной и бесплатной версиями Remote Desktop Manager

Имеются различия в многофункциональной коммерческой версии и пользовательской RDP, которая распространяется бесплатно. У пользовательской версии программного обеспечения для удаленного доступа урезан функционал. В нем отсутствуют инструменты: