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FAR Manager

FAR Manager

Файловый менеджер

3,8 (5)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.0.6699
Скачать 14 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.0.6699

  • Упрощены пояснения к пунктам меню.

Полезные статьи

Файловая система не поддерживает такие длинные имена исходных файлов
Файловая система не поддерживает такие длинные имена исходных файлов

Оценки программы

3,8

5 оценок Оценок пока нет

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