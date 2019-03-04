FAR Manager - бесплатный файловый менеджер, продолжающий традиции Norton Commander. ФАР Менеджер поддерживает работу прямо из консоли. А графический интерфейс позволит легко работать работать с дисками, каталогами и файлами с помощью мыши.

Богатые возможности FAR Manager легко расширить с помощью специальных плагинов. Плагины - специальные файлы с расширением DLL. Функции, которые можно подключить к ФАР менеджеру с помощью плагинов - поддержка новых типов архивов, подключение к серверам FTP, просмотр сетевого окружения из программы и многое другое.

Преимущества FAR Manager: