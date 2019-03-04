FAR Manager - бесплатный файловый менеджер, продолжающий традиции Norton Commander. ФАР Менеджер поддерживает работу прямо из консоли. А графический интерфейс позволит легко работать работать с дисками, каталогами и файлами с помощью мыши.
Богатые возможности FAR Manager легко расширить с помощью специальных плагинов. Плагины - специальные файлы с расширением DLL. Функции, которые можно подключить к ФАР менеджеру с помощью плагинов - поддержка новых типов архивов, подключение к серверам FTP, просмотр сетевого окружения из программы и многое другое.
Преимущества FAR Manager:
- интерфейс поддерживает множество языков
- интерфейс можно легко настроить под ваши потребности
- быстрое редактирование файлов и папок
- поддержка горячих клавиш
- несколько режимов сортировки файлов и папок