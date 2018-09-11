RegCleaner (регклинер) — программа для очистки реестра Windows от лишнего мусора и кэша. Интерфейс программы элементарен и не требует специфических компьютерных знаний.

Возможности и преимущества программы RegCleaner:

изменение и удаление ассоциации файлов;

удаление программ, которые были удалены из системы не полностью вместе с сопутствующими данными;

удаление установленных программ с помощью функции Remove;

удаление файлов .DLL, которые не используются системой;

автоматическое резервное копирование с возможностью отмены внесенных в систему изменений;

мультиязычный интерфейс.

RegCleaner можно скачать на русском языке. Программа проста в использовании и совместима с Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и Windows 10 (32 и 64 битных).