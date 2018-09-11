RegCleaner (регклинер) — программа для очистки реестра Windows от лишнего мусора и кэша. Интерфейс программы элементарен и не требует специфических компьютерных знаний.
Возможности и преимущества программы RegCleaner:
- изменение и удаление ассоциации файлов;
- удаление программ, которые были удалены из системы не полностью вместе с сопутствующими данными;
- удаление установленных программ с помощью функции Remove;
- удаление файлов .DLL, которые не используются системой;
- автоматическое резервное копирование с возможностью отмены внесенных в систему изменений;
- мультиязычный интерфейс.
RegCleaner можно скачать на русском языке. Программа проста в использовании и совместима с Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и Windows 10 (32 и 64 битных).