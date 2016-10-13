Windows XP Service Pack 3 (SP3) — финальный пакет обновлений для операционных систем Windows XP, имеющий официальное кодовое имя KB936929. В данном патче содержатся все предыдущие обновления, выпускавшиеся как под SP3, так и под SP2 и SP1.

Зачем нужен Service Pack 3?

В представленном пакете обновлений практически отсутствуют какие-либо интерфейсные изменения, заметные обычному пользователю. Однако в SP3 включено большое количество исправлений и улучшений работы различных системных функций. Сюда относятся:

Network Access Protection (NAP) — защита сетевого доступа к компьютеру

Данная функция была заимствована у следующего поколения ОС Windows — Vista. Теперь, благодаря данной функции, доступ к компьютеру под управлением Win XP SP3 из сети может быть ограничен администратором путем создания дополнительных условий. Например, на компьютере, с которого осуществляется вход, должен быть установлен антивирус или какой-либо определенный пакет обновлений (KB). Таким образом, к удаленному ПК невозможно будет подключиться, если на нем не соблюдены те или иные условия безопасности (и они не ограничиваются лишь возможностью закрытия доступа из-за отсутствия антивируса или пакета обновлений).

Криптографический модуль ядра и другие криптофункции

Данное нововведение обеспечивает дополнительную защиту от внесения в ядро операционной системы каких-либо изменений извне, что значительно "усложняет жизнь" вирусному или потенциально нежелательному ПО при попытке проникновения в самое сердце ОС.

Еще важный момент — пакет SP3 "обучает" Windows XP обращению с различными криптографическими функциями, которые также способствуют увеличению безопасности системы по всем направлениям, включая сеть.

Функция сканирования сетевого оборудования на наличие в ней, т.н. Black hole-роутеров

Новая интегрированная программа Windows XP Service Pack 3 по сканированию сетевого оборудования позволяет определять, какой именно из роутеров, подключенных в одну общую сеть, теряют передаваемые им сетевые пакеты. Теперь подобные задачи могут решаться более-менее опытными пользователями самостоятельно без помощи сетевых администраторов.

Данная функция также "перекочевала" из Windows Vista.

Улучшения функционала сетевой защиты IPSec (IP Security)

Начиная с Windows XP SP3, настройка параметров защиты IPSec становится более понятной, простой и быстрой.

Wi-Fi Protected Access 2

Обновление Windows XP Service Pack 3 можно назвать одним из самых ожидаемых среди пользователей, использующих беспроводные сети Wi-Fi для выхода во внешнюю сеть. С этого момента операционная система начинает поддерживать ключи шифрования WPA2 (стандарт — IEEE 802.11i), что в значительной степени увеличивает безопасность работы в Wi-Fi-сетях. Ранее эту возможность защиты сети имели только опытные пользователи, которым приходилось использовать стороннее программное обеспечение.

Как установить Windows XP Service Pack 3?

На данной странице для скачивания доступен исполнимый файл Windows XP Service Pack 3, который можно запустить в среде операционной системы. Основное требование — на компьютере должна иметься любая редакция Windows XP младше SP3, т.е. для установки подойдет как второй (SP2), так и первый (SP1) пакет обновлений. Т.к. представленный на данной странице патч предназначен для русскоязычный редакций Win XP, для его установки также потребуется русская версия ОС.

Пакет Windows XP Service Pack 3 доступно только для 32-рязрядных систем.