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Automatic Mouse And Keyboard

Automatic Mouse And Keyboard

Программа для записи и воспроизведения движений и кликов мышью

2,8 (19)
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Актуальная версия 6.7.9.2
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История изменений

Версия 6.7.9.2

  • Исправлены ошибки таймингов при записи сложных последовательностей действий.
  • Улучшена точность распознавания элементов экрана на мониторах с высоким DPI.
  • Добавлены новые профили задержек для работы с медленными приложениями.
  • Оптимизирована работа в фоне и улучшена стабильность при длительных сценариях.

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Оценки программы

2,8

19 оценок Оценок пока нет

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