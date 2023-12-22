Automatic Mouse And Keyboard — программа для автоматизации действий компьютерной мыши и клавиатуры (автокликер). С помощью утилиты можно задать траекторию движения мыши и обозначить область для совершения нужных действий: запуск приложения, ввод текста, копирование файла и т.д.

Программа работает на операционной системе Windows в версиях 32 и 64 бит. Поддерживаются все версии ОС, начиная с Windows XP. Язык интерфейса приложения — английский. Русская версия недоступна.

Полная версия Automatic Mouse And Keyboard

Чтобы получить полную версию Automatic Mouse And Keyboard необходимо купить лицензию. На выбор доступно три типа лицензии:

Commercial License. Коммерческая лицензия для использования в организациях. Стоимость программы — 70 долларов. Владельцы этой лицензии получают бесплатные обновления в течение 3-х лет. Разрешается установка приложения на 35 компьютеров. Personal License. Версия программы для личного использования. Стоимость этой версии составляет 40 долларов. Бесплатный выход обновлений осуществляется в течение 3-х лет. Разрешается установка утилиты на 5 компьютеров. Academic License. Самая дешевая лицензия — 20 долларов. Разрешается установка на 1 компьютер. Поддержка в виде выхода новых обновлений на 3 года.

Для тестирования приложения можно установить пробную версию. В этом случае есть серьезные ограничения: 5 повторений автоматизированных действий или 3 минуты работы утилиты. По достижению этих лимитов работа программы прекратится.

Как пользоваться Automatic Mouse And Keyboard?

Эмуляция действий мыши

После запуска программы откроется главное окно. В левой части интерфейса расположено меню управления действиями мыши. При нажатии на иконку компьютерной мыши откроется список доступных действий: Left Click, Right Click, Double Click и т.д.

После выбора нужного действия они добавляются в главное окно интерфейса. Здесь отображается: название шага, описание действия, задержка в миллисекундах. В нижней части интерфейса расположены настройки воспроизведения действий. Здесь можно задать следующие параметры:

Повторять указанные действия только один раз. Задать количество повторений вручную. Указать время, в течение которого будут повторяться заданные действия мыши.

Для запуска созданного сценария действия необходимо нажать зеленую кнопку «Play» на верхней панели инструментов.

Эмуляция клавиатуры

Помимо компьютерной мыши, с помощью утилиты Automatic Mouse And Keyboard можно автоматизировать действия клавиатуры. Для этого нужно нажать на иконку клавиатуры на левой панели инструментов и выбрать нужное действие: нажатие определенной клавиши или ввод текста.

Все выбранные действия будут добавлены в главное окно действий. Перед запуском функции для автоматизации действий клавиатуры нужно выполнить настройки воспроизведения: указать, какое количество раз будет повторяться заданный сценарий.

Запись действий

С помощью программы можно записать нужные действия для мыши в режиме реального времени. Для этого необходимо нажать кнопку «Record» на верхней панели инструментов.

Следующий шаг — выполнение действий на рабочем столе, которые нужно автоматизировать. После завершения записи откроется окно «Play Record». Здесь отображается продолжительность выполняемых действий на записи: время, количество событий мыши и клавиатуры. Ниже можно настроить режим воспроизведения и скорость выполнения действий макроса.

В завершении пользователи приложения Automatic Mouse And Keyboard могут дать название записанному сценарию действий и установить задержку в миллисекундах.