DriverHub Pro — программа для поиска, установки и обновления последних версий драйверов на Windows. ПО совместимо с операционными системами Windows 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).

DriverHub Pro — платная версия бесплатной программы DriverHub с дополнительными функциями и преимуществами.

Менеджер драйверов DriveHub Pro

Резервная копия драйверов. В платной версии менеджера драйверов DriverHub Pro в программе можно автоматически настроить создание резервной копии сразу при сканировании и обновлении драйверов. Откат к резервной копии может понадобиться, если какой-то драйвер вызовет ошибку (это случается крайне редко). В таком случае можно будет откатиться к предыдущей работающей версии.

История установок. Опция поможет узнать, какие драйвера и когда были установлены или обновлены. Эта функция играет важную роль при обновлении драйверов и позволяет контролировать этот процесс.

Резервное копирование. Эта функция расположена отдельно от сканирования драйверов. Она нужна для того, чтобы можно было установить прежние драйвера в случае выхода из строя операционной системы и отката ее к заводским настройкам. Резервное копирование можно выполнить на флешку, в облачное хранилище или локально. В этой же вкладке можно прочесть инструкцию по созданию и восстановлению данных из резервной копии. Она понадобится для тех, кто впервые столкнулся с программой и не знает, как ей пользоваться.

Автозапуск. Эта опция запускает программу в настроенное пользователем время, когда компьютер включен. Она нужна для тех, кто не хочет сам постоянно проверять драйвера на наличие обновлений. DriverHub Pro будет анализировать текущие драйвера и проверять, не вышли ли более актуальные версии.

Нет рекламы. Важным плюсом использования платной версии Driver Hub Pro является отсутствие рекламных предложений программного обеспечения и баннеров.