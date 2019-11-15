Aero Glass — программа для изменения графического пользовательского интерфейса Windows 8 и 10. Основная ее задача — применение к рамкам всех окон эффекта прозрачности, т.е. их оформление в соответствии с графическим интерфейсом «Aero», представленным в прошлых версиях ОС Windows — Vista и 7 (начиная с Win 8, стал использоваться интерфейс «Metro UI», в котором отсутствует прозрачность окон).

Программа Aero Glass бесплатна для использования, однако в бесплатной версии имеются некоторые неудобства — выскакивающее при каждом включении компьютера сообщение и надпись «Aero Glass» со ссылкой на официальный сайт в углу рабочего стола (и то, и другое можно убрать путем покупки программы).

Особенности и возможности Aero Glass

Утилита Aero Glass призвана вернуть в Windows 8, 8.1 и 10 "утраченный" эффект полупрозрачности окон, а точнее — их рамок/границ. Ключевой особенностью программы является ее полная интеграция с «Desktop Window Manager» (системная служба, отвечающая за прорисовку графического пользовательского интерфейса) без внесения каких-либо изменений в нее саму и любые другие файлы системы. Все, что делает утилита Aero Glass — задает нужные параметры прорисовки окон для установленной на компьютере видеокарты и драйверу, отвечающему за ее работу.

При этом программа соблюдает все настройки цветности текущей темы, заданные в разделе «Персонализации» Панели управления. Более того, для применения прозрачности пользователю не требуется устанавливать какую-либо стороннюю тему. Программа способна применить этот эффект к любой стандартной теме.

Также Aero Glass поддерживает все функции, управляемые через службу «Desktop Window Manager», включая прорисовку панели задач и меню «Пуск».

И еще одна ключевая особенность программы — возможность настройки уровня прозрачности, цвета и других параметров отображения окон вручную.

Как установить Aero Glass

Практически у всех пользователей, кто впервые ставит перед собой задачу применения эффекта прозрачности в Windows 8/8.1/10, возникают сложности в процессе установки программы Aero Glass. Основная их ошибка — попытка установки неподходящей версии. Дело в том, что Aero Glass имеет 4 версии (не считая версий под 32/64-разрядные системы), каждая из которых предназначена для определенной сборки Windows.

Под «сборкой» понимается не поколение ОС (т.е. не 8 или 10), а номер глобального обновления — 14393, 18362 и др. Перед установкой Aero Glass критически важно сначала определить номер сборки своей ОС. Сделать это несложно:

Выполните комбинацию клавиш «Win + R». В открывшееся окошко «Выполнить» впишите команду — winver, нажмите кнопку «ОК». Откроется окно «Windows: сведения», в центре которого можно найти номер сборки ОС.

После определения сборки найдите в скачанном с этой страницы архиве подходящую для вашей системы версию программы Aero Glass и установите ее. В архиве содержатся следующие файлы (нумерация списка соответствует нумерации имен файлов):

«aero-glass-w8-1.3.exe». Версия под ОС Windows 8 (независимо от номера сборки). Подходит для систем 32-bit и 64-bit. «aero-glass-w8.1-1.4.6.exe». Версия под ОС Windows 1 с номером сборки «9600» и Windows 10 с номером сборки до «10586» (включая все предыдущие сборки). Подходит для систем 32-bit и 64-bit. «aero-glass-wrs-1.5.3.exe». Версия под Windows 10 с номером сборки «14393». Подходит для систем 32-bit и 64-bit. «aero-glass-wrs-1.5.12.exe». Версия под Windows 10 с номером сборки «18362». Только для 64-разрядных систем.

В любом случае файл-установщик следует запускать от имени администратора (это важно): правый клик по файлу, затем выбрать — «Запуск от имени администратора». После инсталляции программы перезагрузите компьютер.

Как настроить Aero Glass?

В представленном на данной странице архиве вы также найдете папку «AeroGlassGUI». В ней содержится специальная утилита, служащая для управления прозрачностью и некоторыми другими параметрами текущей темы оформления Windows (цвет рамок окон, цвет шрифта в заголовках, стиль геометрии краев границ и др.).

Программа AeroGlassGUI не требует установки. Не бойтесь экспериментировать с ее настройками — их всегда вернуть к исходному состоянию, воспользовавшись кнопкой «Revert».