DeskScapes — программа для установки видеообоев на рабочий стол. Это платное программное обеспечение, которое можно использовать бесплатно в течение 30 дней (требуется регистрация). Также в приложении присутствует платный контент.
Программа DeskScapes работает в операционных системах Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32/64 бит). Язык интерфейса — английский. Стоимость одной копии программы DeskScapes на момент написания обзора составляла 334,99 руб.
Зачем нужна программа DeskScapes?
К основным функциям программы DeskScapes относятся:
- Установка в качестве обоев на рабочий стол, как обычных статичных изображений, так и видеофайлов форматов MP4, MKV, MPEG, MPG, TS, AVI и др. Если видео имеет звук, оно также будет воспроизводиться (его можно убавить или вовсе отключить). Имеется возможность регулировки скорости воспроизведения видеообоев.
- Возможность скачивания обоев (как статичных, так и видеообоев) с собственного онлайн-ресурса DeskScapes. Все доступные для скачивания обои (а их более 15 тыс.) разбиты на тематические категории. Все скачанные однажды обои сохраняются на компьютере. Между ними можно переключаться в любой момент.
- В качестве обоев можно устанавливать и собственные изображения или видео. Для этого файлы следует поместить в папку «Изображения» и «Видео» на системном диске (куда установлена операционная система). Скопированные в эти каталоги файлы будут считаны программы автоматически.
- Возможность применения к обоям различных визуальных эффектов (можно несколько одновременно). Некоторые анимированные обои имеют собственные настройки визуализации (в основном — это включение/выключение анимированных объектов, являющихся частью выбранных обоев).
- Возможность использования любых обоев в качестве экранной заставки (скринсейвера), запускающейся автоматически при простое компьютера.
- Настройка прозрачности иконок на рабочем столе. Также имеется функция, позволяющая менять прозрачность иконок при наведении на них курсора мыши.
- Поддержка нескольких мониторов (возможность установки разных обоев на два и более монитора, подключенных к одному компьютеру).