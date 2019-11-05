DeskScapes — программа для установки видеообоев на рабочий стол. Это платное программное обеспечение, которое можно использовать бесплатно в течение 30 дней (требуется регистрация). Также в приложении присутствует платный контент.

Программа DeskScapes работает в операционных системах Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32/64 бит). Язык интерфейса — английский. Стоимость одной копии программы DeskScapes на момент написания обзора составляла 334,99 руб.

Зачем нужна программа DeskScapes?

К основным функциям программы DeskScapes относятся: