SoundPackager — простая программа для изменения системных звуков в операционных системах Windows XP, Vista, 7 и Server 2003/2008/2009 R2 (32 и 64-bit).

Официально приложение не поддерживает системы Windows 8, 8.1 и 10, однако его установку можно запустить в режиме совместимости, но в этом случае работоспособность SoundPackager не гарантируется. Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Программа SoundPackager

Программа SoundPackager способна получать доступ к системному каталогу, в котором хранятся аудио-файлы, использующиеся для звукового сопровождения различных действий пользователя и самой операционной системы Windows: открытие папок, уведомления, сообщения об ошибках, сворачивание окон, очистка корзины и многое другое.

Приложение позволяет пользователю создавать свои собственные звуковые схемы с использованием любых доступных на компьютере аудиофайлов стандартного формата WAV. Удобство использования программы SoundPackager заключается в том, что она наглядно отображает все имеющиеся системные звуки с названиями действий, которые приводят к их воспроизведению. Для еще большего удобства все имеющиеся звуки разбиваются на категории.

Все, что требуется сделать пользователю для изменения того или иного звука — кликнуть по названию действия/события и применить к нему собственный аудиофайл, который должен храниться на компьютере. Импортированный однажды файл запоминается программой. При редактировании или создании новых схем названия соответствующих аудиофайлов будут отображаться в контекстном меню наименования действия/события.

Создаваемые пользователем звуковые схемы сохраняются на компьютере в указанном каталоге в архивированном виде (файл с разрешением «.soundpack»). Схем может быть множество. Программа позволяет в один клик переключаться между ними. Звуковая схема будет активна даже после закрытия окна программы. В любой момент пользователь сможет применить стандартную схему Windows также одним нажатием кнопки мыши.

Программа также позволяет импортировать ранее созданные архивы звуковых схем формата SOUNDPACK. Если кликнуть по кнопке «More Packages» в основном окне программы, в браузере откроется сайт, где можно скачать десятки готовых звуковых схем различной тематики — звуки из компьютерных игр и фильмов, записи музыкальных инструментов и многое другое.

Ограничения бесплатной версии

Программа SoundPackager является платным программным продуктом. Ее можно использовать бесплатно в течение 30 дней без каких-либо функциональных ограничений.