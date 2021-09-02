CustomizerGod — программа для замены стандартных значков/иконок/пиктограмм Windows своими собственными. Это бесплатная утилита, предназначенная для 32-х и 64-битных операционных систем Windows 7 (необходимо наличие .NET Framework 4.5), 8/8.1 (работает стабильно) и 10 (возможны отказы в сборке 1903). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Функции программы CustomizerGod

По большому счету, программа CustomizerGod имеет всего одну функцию — замена иконок/значков/пиктограмм, используемых в различных местах интерфейса Windows, собственными аналогичными изображениями. Но важно то, какие именно значки способна менять данная утилита. Если вкратце — почти все, что пользователь видит на экране.

Для удобства заменяемые иконки были разбиты автором программы CustomizerGod на несколько категорий (список может отличаться в зависимости от версии ОС Widows):

Базовые значки, куда отнесены иконки различных системных приложений, окон с настройками (например, «Панели управления»), изображения отдельных элементов окон в «Проводнике» и других системных программах, пиктограммы локальных дисков, стандартных папок вроде «Музыка» или «Избранное» и многих других объектов.

Значок меню «Пуск» (в т.ч. значок при наведении на меню мыши и при его открытии) и даже рамка имени пользователя в этом меню (в Windows 10 опция отсутствует).

Значки уровня громкости и текущего заряда аккумулятора (актуально для ноутбуков) в трее.

Иконки состояния сетевого подключения и качества Wi-Fi-сигнала в трее.

Иконки центра уведомлений.

Значки кнопок навигации («Обновить», «Назад/вперед» и др.) в «Проводнике» и других системных окнах.

Логотип «Windows» в окне просмотра «Свойств системы».

Значки на экране входа в систему.

Изображение часов, отображаемое при клике по области показа времени/даты в трее.

Иконка безопасного извлечения устройства.

Это далеко не весь список значков, которые можно заменить при помощи утилиты CustomizerGod.

Как пользоваться программой CustomizerGod?

Утилита CustomizerGod позволяет менять значки, как поштучно, так и по несколько штук за раз. В первом случае нужно:

Выделить заменяемый значок и нажать кнопку «Change».

В открывшемся окне указать путь до файла с новой иконкой (это может быть BMP, GIF, JPG, PNG или ICO-файл).

«Проводник» будет автоматически перезапущен и изменения вступят в силу (возможно, его придется перезапустить вручную, используя «Диспетчер задач»).

Для замены нескольких иконок одновременно:

Сначала нужно подготовить иконки, расположив их в одной папке и назвав точно так же, как они названы в программе (чтобы узнать имя значка, достаточно просто навести на него курсор мыши).

Выделяем заменяемые иконки из одного раздела, удерживая кнопку Ctrl или Shift, нажимаем кнопку «Change».

В открывшемся окне указываем папку, где хранятся подготовленные иконки.

Чтобы вернуть стандартные значки, просто выделите уже измененные иконки и нажмите кнопку «Restore». Но в некоторых случаях может потребоваться запуск функции восстановления измененных системных файлов:

В правом нижнем углу жмем кнопку с изображением трех горизонтальных линий — откроется дополнительная панель.

В блоке «Restore Backup» нажимаем кнопку «Current File» — это вернет значки открытого в данный момент раздела (вкладка, открытая в левой части окна программы).

Кликнув по кнопке «All System Files», можно вернуть все измененные иконки.

В этой же всплывающей панели присутствуют и другие функции. Среди них наиболее полезной (на наш взгляд) является функция извлечения данных из RES-файлов, используемых, в т.ч. и для хранения иконок. Зачастую RES-файлы можно найти в папках с играми, потому данная функция будет интересна для геймеров, пожелавших заменить стандартные иконки Windows теми, что используются в той или иной игре.