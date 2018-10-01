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Говорящие Часы

Говорящие Часы

Часы с голосовым оповещением времени

3,6 (7)
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Актуальная версия 1.7.5
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История изменений

Версия 1.7.5

Оценки программы

3,6

7 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Говорящие Часы

3 отзыва

Влерий

пользовался год очень хорошие!

Татьяна

супер!!!!!!!!!!!!!! мне очень понравилось.

Олег

При запуске вылетают много окон - НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ! А Я ХОЧУ - ХОРОШЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ !!!