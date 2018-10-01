Забавные и многофункциональные "Говорящие часы" — оптимальный выбор для пользователей ПК. Несмотря на немного устаревший интерфейс, приложение точно понравится любителям ретро-стиля. Тем более, что у софта вполне оригинальное оформление и довольно богатый функционал. Приложение бесплатное и доступно на русском языке. Оно оптимизировано под Windows Vista/XP/7/8/10 (32/64 бит).

Функции программы Говорящие часы

Основная функция данного проекта — это произнесение текущего времени. Несмотря на это, многие используют Говорящие часы для других целей. Например, тут можно установить будильник на определенное время. Или же использовать таймер. Кстати, сигналы и звуки оповещения можно выбирать из нескольких предложенных вариантов. Также можно настроить интерфейс или определить персонажа, который будет называть время.

Особого внимания заслуживает иконка софта, расположенная на панели задач. Она открывает перед пользователями дополнительные возможности:

календарь;

калькулятор;

мини-плейер;

записки и прочее.

Также именно здесь можно выбрать опцию «Сказать время». В целом, веселый и бодрящий интерфейс делает этот проект довольно интересным для тех, кого интересует кастомизация персонального компьютера. Особенно, учитывая довольно устаревшее оформление, как для современных девайсов.

Говорящие часы — это многофункциональный софт для тех, кто ищет нечто оригинальное. Яркий интерфейс и возможность выбора оформления — вот ключевые плюсы данного приложения. Программу можно установить, как для использования ее базовых инструментов, так и для применения дополнительных утилит.