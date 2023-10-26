Grand Theft Auto 5 Theme — бесплатный набор фонов рабочего стола для оформления Windows в стиле GTA. Пакет содержит в себе несколько десятков различных обоев и позволяет быстро и просто реализовать оформление интерфейса операционной системы в стиле игры Grand Theft Auto.

Дополнение разрабатывается Electrocomputerscience и содержит только обои в высоком качестве. Благодаря этому, его можно использовать на мониторах с любым расширением. На всех дисплеях фоны Grand Theft Auto 5 Theme будут отображаться корректно и без размытия. Набор можно установить в Windows 7 и выше. Поддерживаются как 64-битные, так и 32-разрядные редакции ОС.

Зачем нужна программа Grand Theft Auto 5 Theme?

Установив Grand Theft Auto 5 Theme, можно легко и быстро изменять фон рабочего стола, выбирая его из обширной библиотеки фонов, стилизованных под тематику игры GTA. Пакет оформления подойдет фанатам разработок студии Rockstar.

По умолчанию, установленные фоны сменяются в формате слайд шоу. Это можно изменить, выбрав для отображения только один рисунок. В таком случае на рабочем столе будет присутствовать только он. Параметры оформления можно будет сменить в любой момент, включив периодическую смену обоев в режиме слайд шоу обратно.

Использование Grand Theft Auto 5 Theme значительно упрощает оформление системы. Благодаря готовому набору обоев, их не нужно искать в интернете, загружая каждый фон вручную по отдельности. Все тематические изображения собраны в одном месте, легко и быстро устанавливаются, после чего сразу становятся доступными к использованию.

Обои в стиле GTA V

В набор обоев Grand Theft Auto 5 Theme входит более 40 фонов для рабочего стола в высоком разрешении. Для них используется актуальное соотношение сторон 16:9, рассчитанное под современные дисплеи.

В пакет оформления входят разные виды изображений:

Фоны с официальными логотипами GTA и Rockstar во весь экран.

Коллажи с разными моментами игры, размещенными на одном изображении.

Рисунки с логотипом Grand Theft Auto и фрагментами геймплея на фоне.

Изображения с различными частями города Сан-Андрес и других мест, доступных в игре.

Обои с основными персонажами, такими как Майкл Де Санта, Франклин Клинтон, Тревор Филипс.

Для каждой категории доступны разные варианты. Если выбрать для отображения все фоны, они будут повторяться крайне редко, благодаря тому, что в пакет входит несколько десятков рисунков.