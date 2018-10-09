StartAllBack — программа для установки меню «Пуск» от Windows 7 в Windows 11 с возможностью его тонкой настройки. Это условно-бесплатное приложение с пробным периодом использования в 100 дней, предназначено для работы только в ОС Windows 11 (64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа StartAllBack?

Программа StartAllBack предназначена для изменения стандартной темы оформления меню «Пуск» в Windows 11 на классическое оформление времен Windows 7. Кроме того, в приложении также предусмотрены настройки оформления и работы некоторых функций «Панели задач» и «Проводника».

Утилита StartAllBack не просто устанавливает в Windows 11 меню «Пуск» от Windows 7, но и позволяет пользователю тонко настроить его, а именно:

Выбрать один из 3-х доступных стилей оформления, изменить размер значков и установить количество строк.

Настроить размеры значков и стиль раздела «Все программы», изменить содержимое и тип сортировки.

Изменить цвет и уровень прозрачности.

Настроить опцию поиска меню «Пуск», указав, в каких разделах будет осуществляться поиск элементов по введенному пользователем тексту.

Настроить содержимое правой колонки меню «Пуск», включив/выключив отображение стандартных элементов/разделов («Изображения», «Документы» и т.д.), а также настроив их поведение при клике мышью (либо открытие элемента в «Проводнике», либо вывод выпадающего меню с содержимым раздела).

Добавить свои папки в правую колонку меню «Пуск» и присвоить им собственные значки/иконки.

Настройки для «Панели задач» в программе StartAllBack:

Изменение стиля оформления, размеров значков и отступов между ними.

Настройка цвета панели и уровня ее прозрачности.

Изменение значка меню «Пуск», выбрав один из 5-ти доступных вариантов либо загрузив собственный значок.

Изменение положения «Панели задач».

Возможность выбора режима группировки элементов на «Панели задач», в т.ч. полностью отключить группировку, чего не хватало многим пользователям Windows

Возможность расположения значков по центру «Панели задач», разбиения панели на сегменты (если закрыть все окна, видимыми останутся системный трей и значок меню «Пуск»), а также включения/выключения динамической прозрачности.

Настройки StartAllBack для «Проводника» и системы Windows 11:

Выбор одного из 3-х вариантов стилей для верхней части файлового менеджера «Проводник» (строка инструментов, как в Windows 7 или Windows 11, либо ленточный интерфейс, как в Windows 10).

Включение/выключение слюдяного эффекта в верхней части окна «Проводника».

Активация/деактивация классической строки поиска и классического контекстного меню.

Включение/выключение системного журнала недавно открывавшихся программ и/или документов с возможностью очистки истории.

Это не весь перечень функциональных возможностей утилиты StartAllBack.

Как пользоваться программой StartAllBack?

Для изменения оформления меню «Пуск» при помощи StartAllBack пользователю нужно лишь установить программу. Во вкладке «Приветствие» можно выбрать один из трех доступных стилей (Windows 7, 10 или 11), применяющихся одновременно к меню «Пуск» и «Панели задач». В остальных вкладках пользователь сможет внести более тонкие изменения для выбранного стиля, а также настроить функциональность меню «Пуск», «Панели задач» и «Проводника».