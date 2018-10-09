SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
StartAllBack

StartAllBack

Программа для установки меню «Пуск» от Windows 7 на Windows 11

3,2 (97)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.9.24
Скачать 2 MB
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История изменений

Версия 3.9.24

  • Внесены небольшие улучшения и исправления.

Оценки программы

3,2

97 оценок Оценок пока нет

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