Start Menu 8 – специальный программный продукт, разработанный для пользователей восьмой версии Microsoft Windows.

Изначально «восьмерка» представлена без пусковой кнопки и меню, а рабочий стол выступает только как приложение. При помощи программы Start Menu 8 в операционную систему внедряется привычная пусковая панель. Настройки позволяют отключить выход на экран «Metro» и начать работу на рабочем столе Windows. Также можно убрать «пусковой угол» и управлять пунктами меню «Пуск» по собственному усмотрению.

Интерфейс Start Menu 8 представлен на различных языках, программа проста и удобна в использовании.