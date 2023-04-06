TranslucentTB — программа для применения эффекта прозрачности к панели задач Windows. Это бесплатная утилита, подходящая для операционных систем Windows 10 (32/64 бит) и 11 (64 бит). Утилита не имеет пользовательского интерфейса (управляется через контекстное меню значка в системном трее). Перевода на русский язык не предусмотрено.

Зачем нужна программа TranslucentTB?

Программа TranslucentTB служит для применения эффекта прозрачности к панели задач Windows 10 и 11. Хоть у данных систем и предусмотрена собственная функция прозрачности, в плане визуальной привлекательности она значительно уступает таковой у приложения TranslucentTB. Кроме того, в программе предусмотрены динамические функции, позволяющие «налету» изменять не только прозрачность, но и цвета панели задач.

Всего же в TranslucentTB предусмотрено 5 схем оформления (не считая изменения цвета) и 5 динамических режимов, от настроек которых зависит визуальное оформление панели задач, активируемое автоматически при наступлении определенных событий.

Функции программы TranslucentTB

Касательно 5-ти схем визуального оформления панели задач:

Normal. Активация стандартного оформления панели задач (того, что используется в системе по умолчанию). Clear. Режим полной прозрачности. На панели задач остаются видимыми меню «Пуск», значки открытых окон и элементов в системном трее. Сама панель, как таковая, «исчезает». Opaque. Непрозрачная панель задач (такая же, что и при отключении эффекта прозрачности в настройках системы). Однако пользователь может выбрать любой цвет для нее. Blur. Полупрозрачная панель задач, что достигается путем применения к ней эффекта размытия. Fluent. Еще один полупрозрачный режим, но в качестве цвета для панели задач выбирается тот, что привелегирует в установленных обоях на рабочем столе.

Одна из рассмотренных схем оформления может быть индивидуально применена к одному из 5-ти динамических режимов работы программы TranslucentTB:

Установленная в данном режиме схема оформления применяется при просмотре рабочего стола. Maximized window. Схема оформления панели задач автоматически изменяется при открытии любого окна на весь экран. Если его вернуть в исходное состояние или свернуть, будет установлена схема «Regular» (это же относится и ко всем следующим режимам). Start Menu opened. Смена оформления панели при открытии меню «Пуск». Cortana/Search opened. Схема оформления при открытии Кортаны и/или системного поиска. Timeline opened. Оформление панели задач меняется при просмотре «Временной шкалы», если таковая опция включена в настройках системы и используется пользователем.

Особенности и дополнительные функции TranslucentTB:

Возможность установки цвета оформления и степени прозрачности вручную. Настройки применяются мгновенно — при перемещении соответствующих ползунков, потому пользователю сразу видит результат.

Возможность удаления из панели задач элемента вызова функции «Aero Peek» (небольшой прямоугольник за треем в правом нижнем углу), что придется по вкусу пользователям, не желающим видеть никаких лишних системных значков.

Возможность создания черного списка отдельных программ, классов приложений и окон, поведение которых не будет отслеживаться программой TranslucentTB. Например, если окно добавленной в список программы развернуть на весь экран, схема оформления панели задач не изменится.

Опция добавления TranslucentTB в список автозагрузки.

Последнюю на момент написания обзора версию программы TranslucentTB можно скачать только в виде Metro-приложения из Microsoft Store, для чего требуется войти в систему из-под учетной записи Майкрософт. На этой странице можно скачать предпоследнюю версию утилиты (она также работает в Windows 11 — проверено).