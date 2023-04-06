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TranslucentTB

TranslucentTB

Программа для применения эффекта прозрачности к панели задач Windows 10 и 11

2,8 (20)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2023.2.0.0
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История изменений

Версия 2023.2.0.0

Оценки программы

2,8

20 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о TranslucentTB

2 отзыва

ilyagg

3/5
Это ТОЛЬКО для windows 11. Исправь статью

Вячеслав

Информация из Microsoft Store: ОС: Windows 10 версии 18362.0 или более поздней