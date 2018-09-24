TaskbarX — функциональная и легковесная программа для кастомизации панели задач в Windows. Позволяет изменять ее вид, добавлять анимацию, скрывать некоторые элементы. Утилита полностью бесплатна, поддерживает Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский.

Разработчик предоставляет как инсталлируемую версию в Microsoft Store, так и портативное издание программы. Используя второе, можно добавить TaskbarX в автозагрузку. Тогда утилита будет работать полноценно, как версия с установкой.

Возможности TaskbarX

Утилита имеет множество настроек для панели задач, позволяющих кастомизировать ее. Среди основных возможностей стоит отметить следующее:

Изменение внешнего вида, стиля, цвета, прозрачности панели задач

Добавление анимации (доступно 42 вида)

Настройка скорости анимации

Расположение элементов панели по центру

Скрытие аплетов (кнопки "Пуск", трея)

Работа с панелью задач в вертикальном положении

Редактирование стандартных системных настроек

Одно из важных преимуществ программы — портативность. Портативное издание работает без установки и предоставляет тот же функционал, что и инсталлируемая версия. При этом приложение не вносит изменений в реестр и не влияет на целостность системы.

Как настроить программу TaskbarX?

Чтобы начать использовать программу, скачайте архив с ней и распакуйте его в любом месте. Откройте запускной файл с утилитой. Программа начнет работу.

Для настройки TaskbarX нужно запустить файл конфигуратора "TaskbarX Configurator.exe". В нем можно изменить параметры панели. Все настройки сгруппированы по вкладкам: