TaskbarX — функциональная и легковесная программа для кастомизации панели задач в Windows. Позволяет изменять ее вид, добавлять анимацию, скрывать некоторые элементы. Утилита полностью бесплатна, поддерживает Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Язык интерфейса — английский.
Разработчик предоставляет как инсталлируемую версию в Microsoft Store, так и портативное издание программы. Используя второе, можно добавить TaskbarX в автозагрузку. Тогда утилита будет работать полноценно, как версия с установкой.
Возможности TaskbarX
Утилита имеет множество настроек для панели задач, позволяющих кастомизировать ее. Среди основных возможностей стоит отметить следующее:
- Изменение внешнего вида, стиля, цвета, прозрачности панели задач
- Добавление анимации (доступно 42 вида)
- Настройка скорости анимации
- Расположение элементов панели по центру
- Скрытие аплетов (кнопки "Пуск", трея)
- Работа с панелью задач в вертикальном положении
- Редактирование стандартных системных настроек
Одно из важных преимуществ программы — портативность. Портативное издание работает без установки и предоставляет тот же функционал, что и инсталлируемая версия. При этом приложение не вносит изменений в реестр и не влияет на целостность системы.
Как настроить программу TaskbarX?
Чтобы начать использовать программу, скачайте архив с ней и распакуйте его в любом месте. Откройте запускной файл с утилитой. Программа начнет работу.
Для настройки TaskbarX нужно запустить файл конфигуратора "TaskbarX Configurator.exe". В нем можно изменить параметры панели. Все настройки сгруппированы по вкладкам:
- Style. Настройка внешнего вида панели: цвета, прозрачность, размытие
- Animation. Включение/отключение анимации и выбор ее типа
- Position. Изменение расположения панели на рабочем столе
- Startup. Настройка отложенных задач
- Extra. Дополнительные настройки утилиты: обновления, скрытие трея и др
- Mechanics. Настройка времени обновления (перезагрузки) панели
- Start Button. Установка кастомных параметров для кнопки меню "Пуск"
- About. Информация о программе, ее версии и разработчике;,контактные данные для обратной связи
- Uninstall. Удаление приложения с компьютера