Folder Painter — простая бесплатная утилита для Windows, позволяющая легко изменять цвет папок в Проводнике. С помощью программы можно удобно стилизовать иконки директорий, упростив навигацию между ними. Программа работает в Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Поддерживается множество языков интерфейса, в том числе русский.

Утилита позволяет выбирать иконки папок из обширного списка доступных, а также добавлять свои и использовать для изменения оформления их. В программу встроено несколько наборов значков в разных цветах.

Как пользоваться программой Folder Painter?

Чтобы изменить цвет папки с помощью Folder Painter, нужно добавить необходимый значок в контекстное меню. Оттуда его можно будет установить для выбранной директории. Для этого:

Загрузите Folder Painter и запустите EXE-файл. Утилита портативная и не требует установки в систему. Если интерфейс отобразится на английском, это можно будет изменить, нажав "Menu", кликнув "Languages" и выбрав русский язык. Выберите подходящий значок в левом меню или добавьте свой. Во встроенной библиотеке доступно несколько наборов иконок, в каждом из которых есть варианты в разных цветах. Нажмите на кнопку "Установить". Откройте Проводник и кликните в нем по нужной папке ПКМ. Выберите пункт "Изменить значок папки" и укажите иконку.

Новые настройки директории сразу применятся, сохранятся и будут действовать до тех пор, пока не будут изменены пользователем вручную.

Folder Painter позволяет легко организовать и структуризировать хранение данных в Проводнике. Пометив каждую папку своим цветом, можно упростить навигацию по каталогам. Это позволит сделать использование файлового менеджера и поиск нужных данных более простым и удобным. Когда директории отличаются не только названиями, но и цветом, их легче различать.

Например, если в одном месте находятся несколько папок с названиями "Видео", "Фото", "Аудио" и "Документы", каждой из них можно присвоить свой цвет с помощью Folder Painter. К примеру, выделить "Видео" красным, "Фото" зеленым, "Аудио" синим, а "Документы" оранжевым. Запомнив оттенки иконок папок, можно будет проще ориентироваться между ними.

Более актуальной смена цвета папок становится в каталогах, где находится много разных файлов. Если в одном месте хранится несколько десятков или сотен директорий, ориентироваться между ними трудно. Отметив наиболее нужные и часто используемые своим цветом, их можно сделать более заметными, что позволит экономить время каждый раз, когда среди множества каталогов нужно выбрать один.