SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Start10

Start10

Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" в Windows 10

2,3 (3)
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Актуальная версия 1.9.8.0
Скачать 35 MB
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История изменений

Версия 1.9.8.0

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Оценки программы

2,3

3 оценки Оценок пока нет

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