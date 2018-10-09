Start10 — небольшая утилита, с помощью которой пользователи могут добавить в операционную систему Windows 10 классическое меню «Пуск» (как на Windows 7, Vista, XP). Несмотря на то, что Microsoft реализовала «Пуск» в своей ОС, этот вариант не удовлетворил пользователей: симбиоз варианта меню из Windows 7 и плиток из Windows 8 оказался не очень удобным.

Программа Start10 дает возможность выбрать визуальный стиль меню «Пуск» — для этого нужно выбрать готовый шаблон из встроенного каталога. В самом меню есть функция поиска по приложениями и файлам; доступен инструмент для настройки ПК; поддерживается возможность управления питанием (выключение, перезагрузка, спящий режим). Также в меню «Пуск» можно запустить программы из встроенного магазина Windows. Если в каталоге нет стиля, который удовлетворит запросы пользователя, он может настроить необходимые элементы вручную. Для этого используется специальный встроенный редактор где есть функция создания собственных стилей.

В меню можно выбрать, ярлыки каких программ будут отображаться в списке; на выбор доступно несколько иконок «Пуск». После интеграции утилиты Start10 в операционную систему, пользователи могут пользоваться системным меню параллельно с классическим «Пуском». Пример: одно меню управляется мышкой, другое — клавиатурой.

Программа Start10 распространяется по условно-бесплатной модели. Для загрузки доступна бесплатная ознакомительная версия на 30 дней. Цена лицензии составляет 5 долларов. Интерфейс переведен на русский язык. Утилита запускается только на Windows 10.

Как пользоваться программой Start10?

Сразу после запуска программы Start10 откроется главное окно. Первый доступный раздел — «Стиль». Здесь вы можете выбрать любой готовый шаблон для оформления меню «Пуск» на операционной системе Windows.

На выбор доступно три варианта:

Windows 7 стиль. Классическое и привычное глазу меню пуск из ОС Windows 7. Modern Style. Современный стиль меню «Пуск», более стилизованный под последнюю версию операционной системы от Microsoft. Windows 10 стиль. Симбиоз классического меню и плиточного дизайна из ОС Windows 8.

Также, в разделе «Стиль» пользователи могут настроить прозрачность меню «Пуск» — сделать его чуть прозрачным или полностью отключить этот эффект. Далее находится подраздел «Как должна выглядеть кнопка “Пуск»?» Здесь можно выбрать иконку меню, которая будет отображаться на панели задач операционной системы. В программе Start10 есть предустановленный каталог иконок. При этом поддерживается возможность загрузки собственных изображений. Для этого нажмите кнопку «Выбрать рисунок» и выберите нужную иконку через проводник файлов.

Следующий подраздел (дочерний элемент основного раздела «Стиль») — «Оформление». Здесь пользователи могут выполнить следующие действия:

Выбрать, как должны выглядеть иконки в меню «Пуск»: окрашивать их сплошным цветом или показывать иконки в виде плиток, которые разделены на определенное количество колонок. Можно выбрать тип поиска: отображать значки фильтрации поиска; заменить поиск программы Start10 на поиск с Кортаной (данная функция не будет работать, если вы используете собственную тему оформления). Настройка появления списка программ: использовать большие значки, разместить папки в конец списка. Применение текстуры к фону меню. Текстуру можно выбрать из доступного каталога.

Следующий раздел утилиты — «Управление». Здесь можно выбрать действие, которое будет происходить когда вы находитесь на рабочем столе: например, кнопка «Пуск» открывает меню программы Start10, а клавиша «Windows» на клавиатуре открывает меню.

Также в этом разделе нужно установить действие, когда вы находитесь в режиме приложений. Например, клавиша «Windows» открывает меню Start10 в режиме рабочего стола. Это значит, что активное приложение будет свернуто в системный, после чего откроется рабочий стол.