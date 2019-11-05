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Desktopmania

Desktopmania

Программа для скачивания и установки обоев на рабочий стол

3,0 (12)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.01
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История изменений

Версия 2.01

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Оценки программы

3,0

12 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Desktopmania

3 отзыва

сергей

не могу скачать боль нечего добавить

Евген

Отличная программка,пользуюсь уже лет 5 ей.

Pelagei

программа очень интересеаяю. предложений нет,
рекомендаций тоже нет.