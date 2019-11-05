Desktopmania — программа для скачивания и установки обоев на рабочий стол. Это полностью бесплатная утилита, подходящая для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32-бит и 64-бит). Язык интерфейса — русский.

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Зачем нужна программа Desktopmania?

Программа Desktopmania предназначена для скачивания изображений различной тематики с целью их установки в качестве заставки на рабочий стол. Хоть для установки/смены статичных обоев в ОС Windows не требуется использования каких-либо дополнительных программных средств, при помощи утилиты Desktopmania делать это удобнее. Прямо в программе пользователь может скачивать изображения и тут же устанавливать их в качестве обоев, а при необходимости менять их одним кликом мышью. Еще одна удобная функция — автоматическая смена обоев.

Как пользоваться Desktopmania?

Весь процесс использования программы Desktopmania заключается в выборе источника изображений и последующей их установке путем нажатия одной единственной кнопки «Следующая картинка»:

Загрузка обоев из тематических разделов сайта Desktopmania.ru. Выбираем категорию (например, «Животные»), затем подкатегорию (к примеру, «Кошки» или «Подводный мир»). После нажатия кнопки «Следующая картинка» рабочий стол будет замощен одним из случайных изображений из выбранной категории. Загрузка обоев из списка «Избранное» на сайте Desktopmania.ru. Для добавления изображений в этот список сначала потребуется зарегистрироваться на сайте (это бесплатно), а затем авторизоваться в самой программе, введя логин и пароль. После этого любые обои, представленные на сайте Desktopmania, можно будет добавлять в список «Избранное» на свою личную страницу. Теперь при клике по кнопке «Следующая картинка» на рабочий стол будет установлено случайное изображение из числа добавленных в ранее созданный список избранных обоев. Установка обоев с компьютера. Тут все просто — указываем путь к папке, где лежат изображения, жмем кнопку «Следующая картинка».

При необходимости в программе Desktopmania можно задействовать функцию автоматической смены обоев. В блоке «Менять обои» следует установить галочку напротив пункта «При каждой загрузке компьютера» (обои будут меняться автоматически при включении ПК) либо «По времени» (далее выбираем из выпадающего списка один из доступных вариантов — раз в 3 часа/6 часов/3 дня/неделю/месяц).