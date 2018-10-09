Open Shell — программа для установки в Windows Vista, 7, 8/8.1, 10 и 11 классического меню «Пуск» с возможностью тонкой его настройки. Это бесплатный программный продукт, основанный и являющийся продолжением более не обновляемой утилиты Classic Shell. Интерфейс программы поддерживает русский язык, но требуется ручная русификация (инструкция приведена в последней части обзора).

Зачем нужна программа Open Shell?

Программа Open Shell предназначена для установки в систему меню «Пуск» с классическим пользовательским интерфейсом. Поддерживаются все версии операционных систем Windows, вышедшие после XP — Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32-bit/64-bit).

Однако утилита не заменяет собой существующее меню «Пуск» — его по-прежнему можно будет вызывать. Программа Open Shell добавляет еще одно меню в «Проводник» и перехватывает, как нажатие клавиши «Win», так и клик мышкой по значку «Пуска». Вследствие этого блокируется вызов имеющегося меню, и вместо него на экране отображается классический «Пуск». Для вызова же "актуального" меню по умолчанию используется комбинация клавиш «Shift + Win» либо клик мышкой по значку «Пуска» с зажатой клавишей «Shift». Но все это можно изменить в настройках программы.

Функции программы Open Shell

Большинство функций программы связано с оформлением пользовательского интерфейса меню «Пуск». И речь не только о дизайне, но и об элементах меню, которые пользователь может добавлять, удалять, переименовывать, менять местами друг с другом. Вот некоторые ключевые возможности программы Open Shell по настройке «Пуска»:

3 разновидности меню «Пуск»: классическое, классическое с двумя столбцами и еще один вариант в стиле Windows 7.

Возможность выбора обложки, от чего зависит графическое исполнение «Пуск» выбранного типа (можно включить/выключить прозрачность, выбрать цвет для фона и элементов, увеличить/уменьшить размер значков и т.д.).

Ручная установка общей ширины меню «Пуск», а также ширины столбцов «Программы» и «Переходы» (если используется меню «Пуск» с двумя столбцами).

Добавление в меню «Пуск» новых элементов, которые могут вести себя как ссылки (например, открытие папки при клике) или подменю, в котором в качестве пунктов будут использованы файлы и каталоги (включая подкаталоги), хранящиеся в той папке, куда ссылается подменю. Предусмотрена возможность установки разделителей между элементами меню «Пуск», а также перетаскивания последних мышкой для изменения местоположения в структуре.

Возможность настройки поискового поля меню «Пуск»: включение/выключение опции отслеживания запускаемых программ, и функции автодополнения ввода, выбор локаций на диске, в которых будет осуществляться поиск, и другие.

Возможность замены кнопки меню «Пуск» на один из предложенных или собственный вариант (можно загрузить изображение — пиктограмму — в программу).

Тонкая настройка анимации, прокрутки, теней, прозрачности и ряда других графических параметров меню «Пуск».

Настройка поведения меню «Пуск»: установка времени задержки появления меню, вывода подсказок и т.д., включение/выключение автоматического раскрытия подменю и множества других технических параметров.

Возможность настройки графической составляющей «Панели задач»: прозрачность, цвет фона и текста, текстура (если выбрана в качестве фона для «Панели задач»).

Возможность включения/выключения контекстного меню при клике по значку «Пуск» правой кнопкой мыши.

Настройка звукового сопровождения кликов мышью в зависимости от того, что именно было выбрано пользователем — ссылка, подменю и т.д.

Русификация программы Open Shell

В настройках программы Open Shell (раздел «Language» в англоязычной версии) присутствует возможность выбора русского языка, однако при его активации ничего не происходит. Чтобы русифицировать приложение, нужно скопировать/переместить файл «ru-RU.dll» (присутствует в архиве с программой) в папку установки Open Shell. По умолчанию она находится здесь:

C:\Program Files\Open-Shell

Сделав это, перезапустите программу и вновь выберите в разделе «Language» русский язык. Для наглядности посмотрите скриншоты приложения на странице.