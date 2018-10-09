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Open Shell

Open Shell

Программа для установки классического меню "Пуск"

3,0 (73)
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Актуальная версия 4.4.198
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История изменений

Версия 4.4.198

  • Исправлено автоматическое выделение неправильного результата поиска до завершения загрузки списка программ.
  • Исправлено зависание диалогов открытия и сохранения файлов после обновления Windows 11.
  • Обновлены названия шрифтов в японской локализации.

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Оценки программы

3,0

73 оценки Оценок пока нет

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