RocketDock — доступная для всех панель задач и быстрого запуска для Windows, которая выполнена в стиле панели из системы MacOS (Apple).

RocketDock — полностью бесплатная программа, работающая на Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит).

Особенности RocketDock

Персонализация . RocketDock позволяет настроить его внешний вид с помощью различных тем и иконок. Это гарантирует, что каждый пользователь может сделать док уникальным и соответствующим его вкусу.

. RocketDock позволяет настроить его внешний вид с помощью различных тем и иконок. Это гарантирует, что каждый пользователь может сделать док уникальным и соответствующим его вкусу. Эффективность . RocketDock упрощает и ускоряет доступ к вашим наиболее часто используемым приложениям и папкам, что значительно повышает производительность.

. RocketDock упрощает и ускоряет доступ к вашим наиболее часто используемым приложениям и папкам, что значительно повышает производительность. Совместимость с Windows . RocketDock идеально интегрируется с ОС Windows, включая версии XP, Vista, 7, 8 и 10. При этом он потребляет минимум системных ресурсов, обеспечивая плавную работу.

. RocketDock идеально интегрируется с ОС Windows, включая версии XP, Vista, 7, 8 и 10. При этом он потребляет минимум системных ресурсов, обеспечивая плавную работу. Поддержка дополнений. Есть много дополнений и плагинов (созданы сообществом), которые добавляют дополнительные функции и возможности.

RocketDock предлагает стильный способ организации вашего рабочего стола в стиле MacOS от Apple. Вместо того чтобы искать нужные приложения или файлы в меню «Пуск» или на рабочем столе, можно быстро и легко получить к ним доступ прямо из нижней панели.