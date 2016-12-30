RocketDock — доступная для всех панель задач и быстрого запуска для Windows, которая выполнена в стиле панели из системы MacOS (Apple).
RocketDock — полностью бесплатная программа, работающая на Windows Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит).
Особенности RocketDock
- Персонализация. RocketDock позволяет настроить его внешний вид с помощью различных тем и иконок. Это гарантирует, что каждый пользователь может сделать док уникальным и соответствующим его вкусу.
- Эффективность. RocketDock упрощает и ускоряет доступ к вашим наиболее часто используемым приложениям и папкам, что значительно повышает производительность.
- Совместимость с Windows. RocketDock идеально интегрируется с ОС Windows, включая версии XP, Vista, 7, 8 и 10. При этом он потребляет минимум системных ресурсов, обеспечивая плавную работу.
- Поддержка дополнений. Есть много дополнений и плагинов (созданы сообществом), которые добавляют дополнительные функции и возможности.
RocketDock предлагает стильный способ организации вашего рабочего стола в стиле MacOS от Apple. Вместо того чтобы искать нужные приложения или файлы в меню «Пуск» или на рабочем столе, можно быстро и легко получить к ним доступ прямо из нижней панели.