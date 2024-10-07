SoftSalad СОФТСАЛАТ

Сетевые утилиты

В рубрике "Сетевые утилиты" доступны для скачивания программы, которые проводят сканирование TCP и UDP-соединений, что позволяет получить полный отчет обо всех сетевых соединениях компьютера.

Найдено 115 программ

BluetoothView
BluetoothView 1.70

Программа для работы с Bluetooth-устройствами и мониторинга за ними

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
Blue Iris
Blue Iris 6.1.4.0

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
EA App
EA App 13.809.0.6322

Игровой клиент Electronic Arts

Рейтинг 3,4 из 5 3,4
WinSCP
WinSCP 6.7

Программа для подключения к FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3 и SCP серверам

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
GlassWire
GlassWire 3.11.1164

Программа для мониторинга трафика с функциями фаервола

Рейтинг 4,7 из 5 4,7
Wireshark
Wireshark 4.6.9

Программа для перехвата и анализ сетевого трафика

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
AirParrot
AirParrot 3.1.10

Программа для трансляции экрана компьютера на различные устройства

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
Homedale
Homedale 2.2.7.1

Программа для сканирования беспроводных сетей Wi-Fi

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
ExitLag
ExitLag 5.23.3

Программа для уменьшения пинга в онлайн-играх

Рейтинг 2,6 из 5 2,6
Playnite
Playnite 10.62

Программа для объединения в единую библиотку игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
GOG Galaxy
GOG Galaxy 2.1.10.56

Программа для скачивания и запуска игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
GeForce NOW
GeForce NOW 2.0.89

Программа-клиент сервиса облачного гейминга GeForce NOW

Оценок пока нет
Jellyfin
Jellyfin 12.1

Программа для создания медиа-сервера

Рейтинг 3,8 из 5 3,8
WinBox
WinBox 4.4

Программа для настройки маршрутизаторов компании MikroTik

Оценок пока нет
Wargaming.net Game Center
Wargaming.net Game Center 26.05.00.3403

Лаунчер с играми Wargaming

Рейтинг 3,3 из 5 3,3