BluetoothView 1.70

Программа для работы с Bluetooth-устройствами и мониторинга за ними

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 2 года назад

Blue Iris 6.1.4.0

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 вчера

EA App 13.809.0.6322

Игровой клиент Electronic Arts

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 позавчера

WinSCP 6.7

Программа для подключения к FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3 и SCP серверам

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 3 дня назад

GlassWire 3.11.1164

Программа для мониторинга трафика с функциями фаервола

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 4 дня назад

Wireshark 4.6.9

Программа для перехвата и анализ сетевого трафика

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 4 дня назад

AirParrot 3.1.10

Программа для трансляции экрана компьютера на различные устройства

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 4 дня назад

Homedale 2.2.7.1

Программа для сканирования беспроводных сетей Wi-Fi

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 4 дня назад

ExitLag 5.23.3

Программа для уменьшения пинга в онлайн-играх

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 5 дней назад

Playnite 10.62

Программа для объединения в единую библиотку игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 5 дней назад

GOG Galaxy 2.1.10.56

Программа для скачивания и запуска игр с разных игровых платформ

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 5 дней назад

GeForce NOW 2.0.89

Программа-клиент сервиса облачного гейминга GeForce NOW

Оценок пока нет — 5 дней назад

Jellyfin 12.1

Программа для создания медиа-сервера

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 1 месяц назад

WinBox 4.4

Программа для настройки маршрутизаторов компании MikroTik

Оценок пока нет — 1 месяц назад

Wargaming.net Game Center 26.05.00.3403

Лаунчер с играми Wargaming