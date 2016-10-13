Virtual Router — бесплатная программа для подключения устройств по Wi-Fi. Утилита полностью переведена на русский язык.
Используя виртуальный маршрутизатор, можно подключить к интернету, телефонной линии и сотовой связи устройство с поддержкой Wi-Fi. Эти устройства будут подключены к виртуальному роутеру, как и к любой другой точке доступа. Соединение будет полностью обеспечено с помощью технологии WPA2. WPA2 - это наиболее безопасное беспроводное шифрование.
Функции Virtual Router Manager
- Программа не отслеживает интернет-трафик, не шпионит за действием пользователя.
- Есть возможность дать название виртуальной сети.
- Нет возможности выключить WPA2 шифрование, что обеспечивает 100% безопасность вашей сети.
- Virtual Router Manager можно использовать везде: дома, в офисе, в школе, на улице, в аэропорту.
- Virtual Router Manager работает на операционках Windows 8, 7 или Server 2008 R2.
- Добавьте в сеть любое устройство с возможностью подключения к Wi-Fi: ноутбуки, смартфоны на базе iOS или Android, беспроводной принтеры и другие девайсы.
- Абсолютно бесплатная программа.
- Нет рекламы.