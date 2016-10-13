Virtual Router — бесплатная программа для подключения устройств по Wi-Fi. Утилита полностью переведена на русский язык.

Используя виртуальный маршрутизатор, можно подключить к интернету, телефонной линии и сотовой связи устройство с поддержкой Wi-Fi. Эти устройства будут подключены к виртуальному роутеру, как и к любой другой точке доступа. Соединение будет полностью обеспечено с помощью технологии WPA2. WPA2 - это наиболее безопасное беспроводное шифрование.

Функции Virtual Router Manager