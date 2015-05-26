Apache HTTP Server – кроссплатформенный веб-сервис, поддерживающий большинство современных операционных систем. Он отличается надежностью, поддержкой IPv6 и гибкой системой настроек.

Apache HTTP Server обеспечит создание эффективного сервера с расширенными возможностями. К основным функциям программы относятся:

поддержка HTTP-протокола;

подключение внешних модулей;

обработка файлов конфигурации;

использование СУБД для проверки подлинности пользователей.

Программа создана с помощью языка С и может функционировать без подключения внешних модулей (при этом ее возможности будут значительно ограничены). Модули разрабатываются создателями сервиса и сторонними разработчиками. Они рассчитаны на выполнение разнообразных дополнительных функций.