Speedtest by Ookla — сетевая утилита для тестирования/измерения скорости соединения компьютера с интернетом. Программа бесплатна для использования, имеет поддержку русского языка, подходиn для 32-х и 64-битных систем Windows 7 и новее.

Важно! Сервис заблокирован в России.

Проверка скорости интернета через Speedtest by Ookla

Speedtest by Ookla — узкоспециализированная утилита, в основную и единственную задачу которой входит измерение пропускной способности интернет-соединения. Воспользоваться этой функций очень просто — достаточно лишь кликнуть по кнопке «Начать» сразу после запуска программы, а затем дождаться результатов измерения скорости, что обычно занимает порядка 20 секунд.

По завершению тестирования программа Speedtest by Ookla отобразит значения следующих сетевых характеристик интернет-соединения:

«PING» — время отклика (в миллисекундах) внешнего сервера с компьютером.

«Скачать» — скорость входящего трафика/скачивания (Мбит/сек).

«Загрузить» — скорость исходящего трафика/выгрузки (Мбит/сек).

Кроме того, Speedtest by Ookla позволяет измерить показатели сетевых параметров «Jitter» (фазовое дрожание цифрового сигнала) и количество потерянных пакетов данных при приеме/передаче информации. Эти показатели не отображаются в основном окне приложения, их можно найти в журнале измерений.

Дополнительные возможности программы

По умолчанию программа Speedtest by Ookla измеряет скорость соединения компьютера с ближайшим к нему внешним сервером (местоположение пользовательского ПК определяется по IP-адресу). Пользователь может в любой момент выбрать более удаленный от него сервер, для чего достаточно кликнуть по соответствующему значку в главном окне приложения, а затем указать нужный "пункт назначения" отправки/получения трафика. Напротив каждого доступного сервера указано примерное расстояние до пользовательского ПК в милях.

После очередного измерения скорости утилита Speedtest by Ookla сохраняет результаты в собственную онлайн базу данных. Файл с результатами тестирования можно в любой момент скачать, открыв соответствующую вкладку в настройках программы.

Результаты измерений можно посмотреть и на официальном сайте программы. Для этого нужно получить ссылку, кликнув по соответствующему значку (отобразится сразу же после процедуры тестирования скорости), а затем вставить ее в адресную строку браузера.