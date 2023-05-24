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Speedtest by Ookla

Speedtest by Ookla

Программа для измерения скорости доступа в интернет

2,7 (25)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.15.200.001
Скачать 54 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 1.15.200.001

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Оценки программы

2,7

25 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Speedtest by Ookla

1 отзыв

Георгий

Прогрмаа, даже скаченная из Майкрософт стор, показывает отсутствие подключения к интернету. При этом интернет 5G точно присутствует на ноутбуке и проверка через он-лайн вэб версию показывает отлшичный интернет.