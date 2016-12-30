SoftSalad СОФТСАЛАТ

Расширения

В категории "Расширения" опубликованы различные дополнения для браузеров, которые расширяют их функционал и делают пребывание в интернете более удобным.

Найдено 8 программ

VKSaver
VKSaver 4.2

Программа (расширение для браузеров) для скачивания музыки с ВК

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Яндекс.Алиса
Яндекс.Алиса 23.34

Голосовой помощник от Яндекс

Рейтинг 3,6 из 5 3,6
CookieSpy
CookieSpy 6.0

Просмотр и удаление файлов cookie

Рейтинг 2,5 из 5 2,5
Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium
Adobe Flash Player (non IE) Opera and Chromium 17.0.0.188

Флэш плеер для браузера

Рейтинг 3,9 из 5 3,9
Adobe Air
Adobe Air 17.0.0.172

Необходимый компонент для Flash и Flex

Рейтинг 3,6 из 5 3,6
Adobe Flash Player (IE) Active X
Adobe Flash Player (IE) Active X 17.0.0.188

Флэш-плеер для браузера Internet Explorer

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
Vidalia Bundle
Vidalia Bundle 3.6.1

Анонимный и безопасный доступ в интернет

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Microsoft Silverlight
Microsoft Silverlight 5.1.40416.0

Плагин для воспроизведения медиафайлов в браузере

Рейтинг 3,0 из 5 3,0