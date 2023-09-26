WifiInfoView — небольшая программа, которая выполняет сканирование ближайших беспроводных сетей (Wi-Fi). С помощью утилиты пользователи могут посмотреть имя сети (SSID), MAC-адрес, тип PHY (802.11 g/n), качество и мощность сигнала. Также в ПО отображается максимальная скорость беспроводного соединения, модель маршрутизатора, наличие пароля, используемая частота.

Поддерживается функция группирования обнаруженных беспроводных сетей по различным параметрам: модель маршрутизатора, тип PHY, максимальная скорость соединения и другие.

Программа доступна для всех версий операционной системы Windows 32 и 64-бит. WifiInfoView распространяется бесплатно для домашнего и коммерческого использования. Язык интерфейса — английский. Можно установить официальный русификатор (прилагается к архиву с программой). Утилита не требует установки — достаточно скачать и распаковать архив с ПО.

Зачем нужна программаWifiInfoView?

В программе WifiInfoView доступны следующие функции: