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WifiInfoView

WifiInfoView

Программа для сканирования беспроводных сетей

3,8 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.00
Скачать 471 KB
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.00

  • Добавлена опция «Keep Selected Item Visible»: выбранная сеть остается видимой в списке.

Оценки программы

3,8

4 оценки Оценок пока нет

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