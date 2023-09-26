WifiInfoView — небольшая программа, которая выполняет сканирование ближайших беспроводных сетей (Wi-Fi). С помощью утилиты пользователи могут посмотреть имя сети (SSID), MAC-адрес, тип PHY (802.11 g/n), качество и мощность сигнала. Также в ПО отображается максимальная скорость беспроводного соединения, модель маршрутизатора, наличие пароля, используемая частота.
Поддерживается функция группирования обнаруженных беспроводных сетей по различным параметрам: модель маршрутизатора, тип PHY, максимальная скорость соединения и другие.
Программа доступна для всех версий операционной системы Windows 32 и 64-бит. WifiInfoView распространяется бесплатно для домашнего и коммерческого использования. Язык интерфейса — английский. Можно установить официальный русификатор (прилагается к архиву с программой). Утилита не требует установки — достаточно скачать и распаковать архив с ПО.
Зачем нужна программаWifiInfoView?
В программе WifiInfoView доступны следующие функции:
- Просмотр информации об обнаруженном беспроводном соединении. Если выделить Wi-Fi точку в списке доступных соединений, то в нижней части интерфейса откроется раздел с информацией: код элемента, наименование беспроводной сети, набор параметров, поддерживаемые скорости, страна, данные 802.11g, расширенные скорости.
- Создание отчетов в формате HTML. Программа WifiInfoView автоматически собирает всю нужную и полезную информацию о Wi-Fi подключении. Полученные результаты анализа можно сохранить в отдельном отчете (в формате HTML). На выбор доступно два варианта создания отчетов: только выбранного элемента — программа откроется отчет выделенной беспроводной сети; все элементы — утилита подготовит и покажет отчет по всем обнаруженным беспроводным сетям (они отображаются в общем списке). Отчеты формата HTML открываются в браузере в виде таблицы.
- Поиск. Это полезный инструмент для пользователей, которые работают с большим количество данных. Если в списке отображается большое количество беспроводных сетей, то с помощью функции «Поиск» можно быстро найти необходимую сеть. Для этого нужно указать ее название SSID. Можно установить дополнительные параметры поиска: искать только слово целиком, учитывать регистр, указать направление поиска — программа будет «идти» вверх или вниз по доступному списку.
- Свойства. С помощью программы WifiInfoView можно посмотреть свойства беспроводной сети. Они отображаются в отдельном окне. Здесь собрана подробная информация о Wi-Fi точке: SSID (название сети), MAC-адрес, тип PHY, частота, размер информации, компания производитель роутера, максимальная скорость, тип шифрования данных (безопасность), состояние подключения, канал, качество сигнала, модель и имя роутера.
- Настройки. В программе WifiInfoView есть раздел меню с дополнительными настройками. Здесь пользователи могут выбрать формат отображения MAC-адреса в таблице, установить частоту обновления данных, определить режим работы — подробный, режим каналов, компаний, типов PHY, максимальных скоростей. Можно включить сортировку списка беспроводных соединений после по времени каждого обновления, поддерживается функция размещения иконки утилиты в системный трей Windows.
- Расширенные настройки. В разделе «Advanced Options» пользователи могут использовать только специфические сетевые адаптеры — их нужно указать вручную. Отображать только соединения, обнаруженные за последнее время (для этого нужно указать количество секунд вручную).
- Параметры колонок. Этот инструмент позволяет настраивать отображение колонок в списке беспроводных сетей. По умолчанию в программе показаны все колонки. При необходимости, пользователи могут убрать отображение MAC-адреса, SSID, канала, частоты, безопасности, имя роутера или другие разделы с информацией. Есть кнопка, которая позволяет «отключить» отображение всех колонок. Также, здесь можно указать ширину выбранной колонки. Этот параметр указывается в точках (по умолчанию стоит значение «40»).