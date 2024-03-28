SoftSalad СОФТСАЛАТ

Браузеры

Известные и популярные браузеры для доступа в интернет. Современные веб-обозреватели сделают пребывание в сети максимально комфортным и безопасным. Кроме браузеров в данном разделе представлены другие полезные веб-утилиты.

Найдено 41 программа

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
Google Chrome
Google Chrome 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9
Opera
Opera 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Brave
Brave 1.97.59

Бесплатный защищенный браузер со встроенным ИИ-ассистентом

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Google Chrome для бизнеса
Google Chrome для бизнеса 155.0.8059.85

Бесплатный браузер для бизнеса

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
Chromium
Chromium 155.0.8059.85

Популярный движок для интернет-браузеров

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Opera GX
Opera GX 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
Opera One
Opera One 137.0.6036.63

Новый браузер с искусственным интеллектом Aria

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
Firefox
Firefox 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9
LibreWolf
LibreWolf 158.0

Браузер с повышенными мерами защиты конфиденциальных данных пользователя

Рейтинг 4,7 из 5 4,7
Maxthon
Maxthon 7.5.3.2400

Современный и быстрый браузер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
Tesla Browser
Tesla Browser 148.0.7778.97

Современный браузер с "русским размахом"

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
Arc
Arc 126.0.6478.127

Браузер для работы с большим количеством вкладок

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Orbitum
Orbitum 56.0.2924.89

Браузер для социальных сетей на базе движка Chromium

Рейтинг 2,2 из 5 2,2
SlimJet
SlimJet 42.0.3.0

Легкий интернет-браузер с антирекламой и другими полезными функциями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0