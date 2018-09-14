Connectify Hotspot — программа для раздачи Wi-Fi-сигнала с ноутбуков и стационарных компьютеров, оснащенных беспроводным Wi-Fi-адаптером. При помощи данного софта компьютер можно легко "превратить" в беспроводной маршрутизатор со стандартным набором функций последнего — установка SSID, пароля доступа и метода шифрования.

Программа Connectify Hotspot может использоваться для обеспечения доступом в сеть проводных устройств, подключающихся посредством Ethernet-соединения. Еще одна функция — настройка сетевого оборудования ПК таким образом, что оно будет работать в режиме Wi-Fi-репитера.

Приложение полностью переведено на русский язык. Установка возможна на компьютеры с ОС Windows 7 и выше (32 и 64 бит).

Беспроводной интернет через Connectify Hotspot

Это основная функция программы Connectify Hotspot, позволяющая создать беспроводную точку доступа. Все, что требуется от пользователя — настроить несколько основных параметров:

Выбрать из выпадающего списка название Wi-Fi-соединения с физическим роутером.

Установить режим работы (как правило, это "В режиме маршрутизатора").

Установить парольную фразу для подключения к создаваемой точке доступа.

Также в программе имеется встроенный файрвол, позволяющий блокировать/открывать доступ подключаемым устройствам в интернет и/или локальную сеть. К примеру, Connectify Hotspot можно использовать для передачи файлов между компьютером и беспроводным устройством, и при этом, не разрешая последним пользоваться интернетом.

Как только настройки будут сохранены, программа Connectify Hotspot создаст беспроводную точку доступа, название (SSID) которой сразу же отобразится на всех беспроводных устройствах.

В приложение также встроен простенький сетевой экран, позволяющий отслеживать количество передаваемого и принимаемого трафика подключенным устройством.

Как настроить Connectify Hotspot?

Данный режим работы ничем не отличается от предыдущего за исключением того, что в качестве устройства для раздачи интернета выбирается не Wi-Fi-адаптер, а проводная сетевая карта. Для работы в данном режиме на компьютере должны быть установлены как минимум две сетевые карты (возможен вариант с USB-адаптерами). Одна — для приема сигнала, другая — для раздачи на устройство, подключенное к компьютеру посредством LAN-кабеля. Причем в качестве приемника сигнала можно задействовать имеющийся Wi-Fi-адаптер.

Эта же функция программы позволит пользователям буквально в пару кликов настроить проводное сетевое соединение между двумя компьютерами для передачи файлов и реализации любых других сетевых задач.

Wi-Fi-репитер

Wi-Fi-репитер (или повторитель) — технология, позволяющая расширить зону покрытия беспроводной сети. Для реализации этой задачи требуется использование физических повторителей (приемопередатчиков) Wi-Fi-сигнала. Программа Connectify Hotspot позволяет задействовать беспроводную сетевую карту компьютера в качестве такого повторителя сигнала.

Основное отличие Wi-Fi-репитера от точки доступа — в этом режиме сохраняются все сетевые настройки беспроводного маршрутизатора, включая идентификатор SSID, пароль и тип шифрования, а также частоту вещания сети.

Радиус действия сигнала во многом зависит от мощности установленного Wi-Fi-адаптера.

Ограничения бесплатной версии

Программа Connectify Hotspot — коммерческий продукт. Бесплатная версия софта позволяет без каких-либо ограничений создавать беспроводные точки доступа. Все остальные функции доступны только в PRO/MAX-версиях программы.

Вопросы и ответы по программе Connectify Hotspot

Как работает Connectify Hotspot?

Программа Connectify Hotspot "превращает" компьютер в виртуальный маршрутизатор (роутер). Благодаря технологии "Virtual Wi-Fi" (виртуальный Wi-Fi), встроенной в операционные системы Windows 7 и выше, ваш компьютер может создавать беспроводную точку доступа Wi-Fi (тюею раздавать Wi-Fi), даже в случае, если в данный момент он подключен к другой Wi-Fi-сети.

Раздачу Wi-Fi и можно организовать и путем использования стандартных средств Windows, введя соответствующие команды в командную строку, однако Connectify Hotspot делает созданную точку доступа более функциональной. Связано это с тем, что утилита Connectify Hotspot позволяет автоматически настроить механизм преобразования IP-адресов (NAT), а также развернуть на компьютере виртуальные DNS и DHCP-серверы, благодаря чему подключаться к созданной точке доступа смогут любые проводные и беспроводные устройства.

Каким интернетом можно поделиться при помощи Connectify Hotspot?

Программа Connectify Hotspot способна ретранслировать любое имеющееся на компьютере подключение к интернету — будь это Ethernet, Wi-Fi или даже DSL-соединение. Более того, посредством утилиты можно организовать точку доступа для подключения устройств к локальной сети для передачи файлов, использования сетевых принтеров и т.д.

Также программа может делиться 3G/4G-интернетом и даже работать в качестве репитера Wi-Fi-сигнала (для расширения зоны покрытия Wi-Fi), но эти функции требуют покупки платной PRO-версии Connectify Hotspot.

Как подключить смартфон к Wi-Fi-сети, раздаваемой Connectify Hotspot?

Возможны два варианта подключения:

Классический вариант: находите в смартфоне созданную точку доступа Wi-Fi, вводите пароль и пользуетесь интернетом (имя сети и пароль задаются при создании точки доступа). Путем сканирования смартфоном QR-кода, который программа отображает на экране компьютера (подключение выполняется автоматически).

Нужно ли покупать Connectify Hotspot для раздачи Wi-Fi с компьютера? Какие преимущества дает платная версия программы?

Для создания простых точек доступа Wi-Fi приобретать программу не нужно. Но для возможности использования расширенных функций и опций утилиту придется купить. Речь идет о следующих функциях:

Раздача интернета с 3G/4G-устройств (4G-модема либо телефона, подключенного к ПК в качестве 4G-модема).

Возможность создания любого имени точке доступа Wi-Fi (по умолчанию к имени добавляется название программы).

Возможность в любой момент блокировать/разрешать доступ к сети устройствам по их MAC-адресу.

Раздача интернета на проводные устройства (другие компьютеры, маршрутизаторы, хабы и т.п.), подключенные к компьютеру посредством сетевого Ethernet-кабеля.

Возможность создания локальной сети путем объединения в единую сеть любых — проводных и беспроводных — устройств. Это позволит, к примеру, играть в сетевые игры, использовать сетевые принтеры, передавать файлы и т.д.

Включение режима репитера Wi-Fi сигнала для увеличения зоны покрытия беспроводной сети.

Возможность тонкой настройки виртуального DHCP-сервера.

Также в бесплатной версии Connectify Hotspot установлено ограничение в 60 минут на беспрерывную работу созданной точки доступа. Каждый час программа отключает точку доступа и включает ее повторно автоматически, что создает дискомфорт для всех пользователей, подключенных к общей сети. Это ограничение можно снять, приобретя PRO-версию утилиты Connectify Hotspot.