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WinSCP

WinSCP

Программа для подключения к FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3 и SCP серверам

4,0 (5)
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Актуальная версия 6.7
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История изменений

Версия 6.7

  • Добавлена возможность сообщать о неожиданных завершениях программы.
  • Исправлена ошибка, из-за которой мог быть сбой при поддержании удалённого каталога в актуальном состоянии.
  • Исправлена ошибка при использовании параметров в выпадающих меню кнопки в окне подтверждения перезаписи.
  • Исправлена утечка дескриптора файла.
  • Исправлена ошибка при использовании команды rmdir с протоколом WebDAV.
Предыдущие версии (2)
  1. Версия 6.5.7
    • Обновлены переводы: хорватский, финский, грузинский, итальянский и сербский, а словенский обновлён.
    • Обновлён TLS/SSL core до OpenSSL 3.3.7.
    • Обновлены PuTTYgen и Pageant до PuTTY 0.85; SSH core также получил часть исправлений.
    • Исправлена уязвимость: удалённо вызываемое use-after-free в Pageant.
    • Исправлена уязвимость: удалённо вызываемое переполнение буфера при использовании режимов шифрования OpenSSH encrypt-then-MAC.
    • Исправлена уязвимость: переполнение буфера при расшифровке частного ключа, если ключ специально сформирован.
    • Исправлены уязвимости отказа в обслуживании: сервер мог вызвать зацикливание в WinSCP, а MITM — заставить программу потреблять неограниченную память при запуске.
    • Исправлена уязвимость: удалённо вызываемое double-free в обмене ключами RSA.
    • Исправлена уязвимость: удалённо вызываемый сбой при проверке подписи NIST ECDSA.
    • Перенесены исправления из ветки 6.6.2 beta: исправлена ошибка с Session.DebugLogPath в подменённом контексте и уязвимость в OpenSSL при проверке PKCS#7 / S/MIME подписи.
  2. Версия 6.5.6
    • Обновлены переводы, включая русский.
    • Ядро TLS/SSL обновлено до OpenSSL 3.3.6.
    • Используется новый сертификат подписи кода DigiCert EV, действующий до марта 2029 года.
    • XML-парсер обновлен до Expat 2.7.5.
    • Добавлена поддержка Beyond Compare 5 в расширении Compare Files.
    • Исправлена проверка внешнего изменения открытого файла для неактивных сеансов.

Оценки программы

4,0

5 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о WinSCP

1 отзыв

Roma

Прекрасный инструмент передачи файлов с CentOS 6 на Windows 10 и обратно. Никаких заморочек для настройки локальной сети.