WinSCP — бесплатная утилита с открытым исходным кодом для подключения к серверам FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3 и SCP с целью управления хранящимися на них данными. Программа поддерживается операционными системами Windows XP — 10 (32 и 64 бит), предусмотрен перевод интерфейса на русский язык.

Сетевые функции WinSCP

Программа WinSCP имеет довольно широкий спектр функций, куда относятся:

Подключение к FTP-серверам посредством базового FTP или защищенного (зашифрованного) FTPS -протокола.

Подключение к FTP и HTTP-серверам (в т.ч. облачным хранилищам) при помощи WebDAV или WebDAVS.

Подключение к SSH-серверам при помощи защищенного протокола SFTP или SCP.

Полная поддержка протоколов SSH-1 и SSH-2 с возможностью авторизации на сервере стандартным методом (логин и пароль) либо при использовании ключей RSA/DSA.

Поддержка различных типов авторизации, включая TIS, Kerberos, Cryptocard и Keyboard-interactive.

Интеграция с клиентом PuTTy (должен быть установлен на компьютере отдельно).

Выполнение всех доступных и разрешенных сервером операций над файлами, включая поиск их и фильтрацию по маске.

Наличие встроенной консоли для управления сервером посредством команд используемого для подключения протокола.

Синхронизация файлов между компьютером и удаленным хранилищем.

Встроенный генератор ключей RSA, DSA, ECDSA, Ed25519 и SSH-1 (RSA).

Наличие расширенных сетевых настроек и многое другое.

Создание скриптов и сценариев

В WinSCP предусмотрена возможность загрузки внешних или создания своих скриптов посредством использования собственных консольных команд, а также команд, относящихся к тому сетевому протоколу, для которого пишется скрипт.

Удобный пользовательский интерфейс

Пользователь WinSCP может настроить интерфейс программы по своему вкусу, выбрав один из двух доступных вариантов — «Коммандер» (двухпанельный интерфейс как в файловом менеджере Total Commander) или «Проводник» (как стандартный файловый менеджер в ОС Windows).

В любом из вариантов поддерживается возможность перетаскивания файлов и папок (Drag-and-Drop), добавления дополнительных панелей и кнопок выполнения функций.