SoftSalad СОФТСАЛАТ
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OBS Studio

OBS Studio

Программа для трасляции видео (стриминга) в интернет

3,0 (22)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 32.2.2
Скачать 152 MB
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История изменений

Версия 32.2.2

  • Обновлен процесс создания и добавления источников: появилось новое окно с миниатюрами предпросмотра

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Оценки программы

3,0

22 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о OBS Studio

3 отзыва

Йух

Кого в ы пытаетесь обмануть? Эта версия только для вин10-11

SoftSalad

Спасибо за информацию, поправили совместимости

utybq

приложение неустанавливается на виндовс 8.1 вы обманули