OBS Studio — полностью бесплатная программа для трансляции потокового видео с компьютера в сеть интернет. Приложение работает напрямую с различными сервисами трансляции, такими как Twitch, Youtube или DailyMotion. Также предусмотрена возможность сохранения отснятых видеоматериалов в файл.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ OBS STUDIO И ЗАПИСЫВАТЬ ВИДЕО?

Ключевая функция приложения OBS Studio — захват видео и последующая его трансляция в сеть либо сохранение в виде видеозаписей на компьютере. В качестве источника видео пользователь может выбрать следующие объекты:

Видеокамера, подключенная к компьютеру. Программа OBS Studio полностью перехватывает контроль над веб-камерой, предоставляя возможность настройки получаемого с нее видеоизображения — яркость, контрастность, увеличение, разрешение видеокартинки и прочее.

3D-приложения и игры. При помощи OBS Studio можно осуществлять захват трехмерных приложений и игр прямо во время их работы.

Картинка монитора. Приложение также способно снимать и транслировать все, что происходит на пользовательском мониторе.

Отдельное окно. Если требуется записать действия, выполняющиеся в одном из окон запущенных программ, либо осуществлять трансляцию всего происходящего в конкретном окне, данная программа также сможет прийти на помощь.

Медиафайлы. Программу OBS Studio также легко использовать в качестве источника онлайн-видео или онлайн-аудио. Для этого достаточно выбрать нужный медиафайл и начать его передачу в сеть. Это может быть, например, фильм, отснятый на камеру видеоролик или музыкальная композиция. Также в качестве потокового видео можно использовать графический файл, т.е. любую статичную или анимированную (например, GIF) картинку.

Тексты. В приложении имеется встроенный текстовый редактор. В сеть можно транслировать все, что вбивается или копируется в редактор.

Другими словами, программа OBS Studio позволяет создавать потоковое видео "из чего угодно" для просмотра многими тысячами пользователей популярных сервисов, предоставляющих возможность трансляции видео. Помимо вышеперечисленных Twitch, YouTube и DailyMotion, приложение поддерживает работу с такими сервисами вещания как Smashcast, Mixer.com, Restream.io, LiveEdu.com, Vimeo, Web.tv и другие.

Из дополнительных возможностей программы также следует отметить:

Тонкая настройка качества (в большую и меньшую сторону) вещаемого видео и аудио.

Возможность применения различных аудио и визуальных эффектов в режиме реального времени. Например, к видео можно добавить маску, хромакей и прочие эффекты. Аудиомикшер позволяет изменять тембр голоса, добавлять к аудио различные звуковые эффекты, тонко настраивать вещаемый звук при помощи многополосного эквалайзера и многое другое.

Возможность создания и последующее быстрое переключение между несколькими сценами вещания (например, между игрой и действиями в окне браузера).

Последнее — программа OBS Studio полностью переведена на русский язык, имеет простой интерфейс, в котором очень легко сориентироваться, найти нужную функцию, изменить те или иные настройки. Приложение OBS Studio поддерживает ОС Windows 10 и 11 (32 и 64 бит).

ЧЁРНЫЙ ЭКРАН ПРИ ЗАХВАТЕ ЭКРАНА В OBS STUDIO — ЧТО ДЕЛАТЬ?

Проблема "Черного экрана" при захвате видео в OBS Studio может быть вызвана некорректными настройками программы или системы либо аппаратно-техническими особенностями компьютера (относится к ноутбукам).

Первым делом следует попробовать изменить параметры того или иного режима записи. Для режима "Захват игры" выставляем следующие настройки:

Режим: "Захват отдельного окна". Окно: выберите окно записываемой программы (должна быть запущена в данный момент). Приоритет согласования окна: "Сравнить заголовок, в противном случае найти окно того же типа". Поставить галочку: "Использовать перехватчик, совместный с защитой от читов". Сохраните настройки и проверьте захват видео. Если не помогло, задействуйте опцию "Режим захвата SLI/Crossfire (Медленно)".

Для режима "Захват экран" выставляем (если требуется записать игру, предварительно ее следует перевести в оконный режим работы):

Окно: выберите запущенную программу/игру. Приоритет согласования окна: "Сравнить заголовок, в противном случае найти окно того же типа". Галочку на опцию "Совместимость с мульти-адаптером".

Еще несколько способов устранения черного экрана OBS Studio:

Попробуйте запустить программу от имени администратора: правый клик по иконке OBS Studio, затем выбрать "Запуск от имени администратора". Запустите OBS Studio в режиме совместимости с более ранней (чем у вас установлена) версией Windows: правый клик по ярлыку OBS Studio > Свойства > Вкладка "Совместимость" > Галочку на опцию "Запустить программу в режиме совместимости с:" > Выберите в списке ниже последний пункт. Только для Windows 10 с номером сборки "1909" и выше: В системную поисковую строку (Win + S) впишите "Настройки графики" и запустите искомое приложение. Выберите "Классическое приложение" и кликните "Обзор". Укажите путь до исполняемого EXE-файла программы OBS Studio (чтобы определить место расположения — правый клик по ярлыку OBS Studio, затем "Расположение файла"). Для 32-битных систем это файл "obs32.exe", для 64-разрядных — "obs64.exe". Кликните по значку "OBS Studio", затем — "Параметры". ◦ Если захват производится в режиме "Захват игры" выберите "Высокая производительность", если в режиме "Захват экрана" — "Энергосбережение". Если проблема с черным экраном возникает именно в играх, можно попробовать сменить в их настройках графический ускоритель (DirectX 11/12).

Для владельцев ноутбуков все эти манипуляции с настройками могут оказаться бесполезными либо малоэффективными (запись осуществляется, но рывками, зависаниями и т.п.). Современные мобильные компьютеры оснащаются сразу двумя типами видеокарт — интегрированной и дискретной. Все запускаемые в системе приложения могут использовать и тот, и другой видеоадаптер, однако OBS Studio может захватывать картинку только от одной видеокарты.

По умолчанию OBS Studio настроен на захват изображения дискретной видеокарты. Потому при попытке записи рабочего стола и окон 2D-программ (браузер, например), использующих для вывода изображения интегрированную видеокарту, OBS Studio ничего записать не может, т.к. он принимает сигнал от неиспользуемого в данный момент видеоадаптера. Способ устранения данной проблемы зависит от производителя видеокарты.

Для видеокарт NVIDIA:

Запустите "Панель управления NVIDIA" (правый клик по пустому месту рабочего стола > "Панель управления NVIDIA"). Откройте раздел "Параметры 3D", затем подраздел "Управление параметрами 3D". Откройте вкладку "Программные настройки" в центре окна. Выберите из списка программу "OBS Studio". Если отсутствует, кликните "Добавить" и укажите путь EXE-файла OBS Studio. В раскройте список в блоке "Выберите предпочтительный интерфейс…" и выберите в нем "Интегрированное графическое оборудование". Примените настройки.

Данная настройка позволяет задать для OBS Studio в качестве видеокарты по умолчанию интегрированный адаптер. А, значит, перед записью игр в настройках NVIDIA следует вновь установить "Использовать глобальный параметр…".

В "Панели управления NVIDIA" также можно указать всем программам использование только интегрированной видеокарты. Это поможет выполнять запись всего монитора, однако в случае с играми будет наблюдаться снижение производительности. Чтобы это сделать, в разделе "Управление параметрами 3D" откройте вкладку "Глобальные параметры" и установите в блоке "Предпочитаемый графический процессор" вариант "Интегрированное графическое оборудование".

Инструкцию для видеокарт AMD здесь приводить не будем — она довольно большая. Но с ней можно ознакомиться на официальном сайте AMD.

OBS STUDIO — КАК НАСТРОИТЬ ЗАПИСЬ ВИДЕО С ЭКРАНА?

Программа OBS Studio позволяет тонко настроить функцию записи (захвата экрана), включая качество сохраняемого видео. Для входа в меню настроек в блоке "Управление" (нижняя часть окна программы) выберите "Настройки" и следуйте инструкции:

Откройте вкладку "Вывод". Режим вывода: "Расширенный". Тип: "Обычный". Путь записи: укажите место сохранения видеозаписей. Формат записи: выберите формат сохраняемого видео (например, для YouTube лучший вариант — MP4). Звуковая дорожка: "1". Кодировщик (кодек, используемый для форматирования): для обычного видео с экранга подойдет "x264". Дальнейшие настройки определяют качество видео, они различны для каждого отдельного кодека. В случае с "x264" в параметре "Управление битрейтом" выставите "CRF", в настройке самого "CRF" укажите "15-25". Параметр "Предустановка использования ЦП" отвечает за нагрузку на процессор — чем выше указано тут, тем лучше будет на выходе качество видео.

Чтобы изменить параметры выходного видео, откройте вкладку "Видео". Затем:

Базовое разрешение: выберите желаемое разрешение для видео. Выходное разрешение: можно установить то же, что и в предыдущем параметре, либо меньше — это позволит снизить размер видео, но ухудшится его качество (картинка будет растянута на разрешение, указанное выше). Фильтр оставляем. Общее значение FPS: чем выше значение, тем качественней и больше видео.

НАСТРОЙКА OBS STUDIO ДЛЯ СТРИМА

Для изменения параметров трансляции в OBS Studio откройте настройки программы. Во вкладке "Вещание" выберите сервис, на который будет происходить трансляция, затем перейдите во вкладку "Вывод":

Включите "Расширенный" режим настроек и откройте вкладку "Потоковое вещание". Кодировщик: тут два варианта, определяющие как будет кодироваться видео — программно (x264) или аппаратно (NVENC H.264). Для слабых ПК рекомендуется использовать "x264". Управление битрейтом: можно оставить как есть. Битрейт: чем выше значение, тем четче и плавней будет происходить трансляция видео, но потребует от принимающей стороны (зрителей) высокой скорости интернет-соединения. Предустановка использования ЦП: "placebo" (наиболее низкое потребление ресурсов процессора), "ultrafast" (высокое потребление ресурсов ЦП). Данную опцию следует менять в соответствии с мощностью (производительностью) имеющегося процессора.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА К OBS STUDIO?

В OBS Studio отсутствует функция, позволяющая напрямую получать изображение с камеры смартфона. Однако это можно реализовать другим способом:

Установите на телефон приложение с функцией вещания видео в сеть (например, LiveDroid для Android-девайсов). Запустите трансляцию. Программа на телефоне отобразит URL-адрес, куда осуществляется вещание. В программе OBS Studio в блоке "Источники" (нижняя часть окна) кликните "+", затем выберите "Браузер", нажмите "ОК" в открывшемся окне. Откроется еще одно окно. В поле "Адрес URL" укажите URL-адрес, полученный из программы для смартфона. Если необходимо, установите размер видео ниже.

Существует еще одна разновидность стриминг-приложений для смартфонов, вещающих не в сеть а напрямую на компьютер. При этом на ПК должна быть установлена ПК-версия этой программы, которая служит для приема видео. Например, AirDroid (для Android и iOS). При использовании таких приложений в качестве источника видео для трансляции в OBS Studio следует выбрать "Захват окна", а затем указать программу, на которую транслируется видео с телефона.

КАК УБРАТЬ ФОНОВЫЙ ШУМ МИКРОФОНА В OBS STUDIO?

Перед манипуляциями с настройками в программе OBS Studio следует проверить, присутствует ли шум в микрофоне при записи в других приложениях. В Windows 7, например, есть системное приложение "Звукозапись", в Windows 10 — "Запись голоса". И ту, и другую программу можно найти в поиске меню "Пуск".

Если шум присутствует и при записи в других программах, тогда причину следует искать в самом микрофоне или драйвере аудиокарты. Если его нет, переходите к настройке OBS Studio: