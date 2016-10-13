Бесплатная программа WiFi HotSpot Creator предназначена для создания на компьютере виртуальной точки доступа Wi-Fi. Приложение работает в ОС Windows XP и выше.

Для установки и корректного функционирования необходим установленный .NET 4-й версии. Если он отсутствует, инсталлятор его скачает и установит. Русского языка нет, только английский и другие иностранные.

Как настроить WiFi HotSpot Creator?

По своему основному предназначению WiFi HotSpot Creator — программная замена аппаратного роутера. Поэтому для работы необходимо, чтобы установленный на компьютере модуль Wi-Fi поддерживал не только прием, но и режим раздачи беспроводной сети. В таком случае программа сможет использовать оборудование. Приложение работает как на стационарном ПК с установленным Wi-Fi адаптером, так и на ноутбуке, где обычно есть интегрированный модуль.

При создании сети требуется указать ряд параметров:

Во-первых, это имя, под которым сеть будет отображаться. Именно его нужно будет указывать на клиентах для подключения. Второй параметр — пароль, который необходим для защиты беспроводного подключения и обеспечения должной защиты для всех участников. Третий параметр — используемая для раздачи интернета сетевая карта. Приложение позволяет выбрать любое из доступных подключений.

Также можно ограничить общее количество клиентов, которые смогут подключиться к созданной WiFi HotSpot Creator точке доступа. За счет этого регулируется нагрузка и обеспечивается приемлемый уровень скорости соединения.

Плюсы программы WiFi HotSpot Creator:

Простая в установке.

Позволяет без долгой настройки превратить ноутбук в точку доступа и раздать сеть соседям.

Минусы: