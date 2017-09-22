SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WiFi HotSpot Creator

В данном списке представлены программы для замены WiFi HotSpot Creator. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WiFi HotSpot Creator, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Wireless Network Watcher
Wireless Network Watcher

Версия 2.40

Утилита для получения информации о Wi-Fi

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Mhotspot
Mhotspot

Версия 7.8.8.9

Программа для создания на компьютере точки доступа Wi-Fi

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (15)
Connectify Hotspot
Connectify Hotspot

Версия 2018.4.3.39218

Программа для раздачи интернета с компьютера

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Magic WiFi
Magic WiFi

Версия 1.0.8.0

Программа для раздачи Wi-Fi с ноутбука

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (16)
MyPublicWiFi
MyPublicWiFi

Версия 5.1

Программа для раздачи Wi-Fi с компьютера

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (7)
Virtual Router Manager
Virtual Router Manager

Версия 1.0

Подключение устройств по Wi-Fi

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)