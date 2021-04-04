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Wireless Network Watcher

Wireless Network Watcher

Утилита для получения информации о Wi-Fi

3,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.40
Скачать 430 KB
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История изменений

Версия 2.40

Оценки программы

3,0

2 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Wireless Network Watcher

1 отзыв

Александр

Русский языковой файл для версии 2.45
https://www.nirsoft.net/utils/trans/wnetwatcher_russian.zip