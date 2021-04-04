Wireless Network Watcher – простая утилита для получения информации о текущем соединении Wi-Fi. Основная функция программы – просмотр всех подключенных к сети устройств. Для каждого из них отображаются IP-адрес, MAC-адрес и другие данные.

Программа портативная, то есть не требует установки для использования. Достаточно загрузить архив с приложением, распаковать его и запустить EXE-файл. Утилита полностью бесплатна. Работает в Windows XP и выше. Основной язык интерфейса – английский, русский не поддерживается.

Зачем нужна программа Wireless Network Watcher?

Wireless Network Watcher позволяет узнать информацию обо всех устройствах, подключенных к используемой сети Wi-Fi. Это может быть полезным во многих случаях. Например, когда есть подозрения на несанкционированное использование частной сети. Чтобы определить, кто подключен к Wi-Fi, и выявить чужие устройства, можно воспользоваться Wireless Network Watcher.

Программа может быть полезна для владельцев общественных сетей Wi-Fi со свободным доступом, которые могут располагаться, например, в кафе. При помощи Wireless Network Watcher можно узнать количество подключенных пользователей и данные об их устройствах. Это поможет контролировать состояние сети и определять степень нагрузки на нее.

Функции программы Wireless Network Watcher

Утилита выводит в окно список устройств, которые соединены с используемой Wi-Fi сетью. Для каждого из них отображается подробная информация. Выводятся следующие сведения:

IP и MAC-адрес.

Имя устройства.

Производитель адаптера сети.

Прочее.

Приложение позволяет не только просматривать эту информацию, но и экспортировать ее в файлы разных форматов. Доступна возможность сохранения данных в HTML, XML и CSV. Это может быть удобным в тех случаях, когда к сети подключено большое количество устройств, из-за чего просматривать их список в окне утилиты неудобно, или если данные нужно передать другому пользователю.

Как пользоваться утилитой Wireless Network Watcher?

Чтобы начать пользоваться программой, нужно загрузить ее, распаковать архив с портативной версией и открыть запускной файл. В окне программы сразу отобразится список подключенных к используемой беспроводной сети устройств. Для получения доступа к дополнительным опциям нужно воспользоваться кнопками на панели инструментов или в главном меню в верхней части окна утилиты.