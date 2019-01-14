Программы для раздачи Wi-Fi-интернета с ноутбука

Большинство современных компьютерных Wi-Fi-адаптеров (сетевых карт) поддерживают технологию Virtual Wi-Fi, которая позволяет любым мобильным (и не только) устройствам связи подключаться к ПК по беспроводному соединению для получения доступа в интернет или передачи файлов. Подобная виртуальная точка доступа Wi-Fi может быть легко создана при помощи специального программного обеспечения. Рассмотрим наиболее популярные программы для раздачи интернета (Wi-Fi) с ноутбука.

MHOTSPOT mHotspot — простая в использовании программа, позволяющая развертывать беспроводную точку доступа Wi-Fi буквально в пару кликов. Сразу после запуска пользователю требуется лишь ввести данные для создаваемого виртуального Wi-Fi-соединения — идентификатор сети (SSID) и пароль (должен состоять из 8 символов или более) — затем кликнуть по кнопке "StartHotspot". Приложение автоматически определяет доступные физические сетевые интерфейсы, которые могут быть использованы для раздачи с компьютера интернета (например, "Ethernet" — подключение по локальной сети), потому в этом вопросе пользователь не столкнется ни с какими сложностями. Плюсы и дополнительные особенности программы mHotspot: Программа mHotspot полностью бесплатная.

Максимально простой пользовательский интерфейс и простота эксплуатации (впрочем, этим качеством обладает большинство аналогичных программ).

Возможность ограничения количества подключаемых устройств.

Наличие простого сетевого экрана, позволяющего просматривать информацию о подключенных к виртуальному Wi-Fi устройств, количество переданного/принятого трафика и текущую скорость его передачи. Минусы программы mHotspot: Отсутствует перевод на русский язык в последних версиях программы (возможно, появится в будущем).

Программа-установщик mHotspot может установить на компьютер стороннее ПО (его установку следует отключить вручную при инсталляции приложения).

Отсутствие тонких настроек для создаваемой беспроводной точки.

CONNECTIFY Программу Connectify отличает широкий функционал. Приложение может применять не только для создания виртуальных точек доступа Wi-Fi, но и выполнения других задач: Обеспечение доступа в интернет по проводному соединению компьютеров, игровых приставок, Smart-TV и другого типа оборудования, не имеющего беспроводной сетевой карты. Т.е. этот режим работы позволяет раздавать интернет не с Wi-Fi, а с обычной проводной сетевой карты ПК.

Работа в режиме репитера Wi-Fi. Эта функция позволяет расширить зону покрытия Wi-Fi-соединения за счет мощностей беспроводной карты компьютера. В данном режиме компьютер может одновременно принимать Wi-Fi-сигнал с роутера и передавать его на подключенные устройства.

Работа в режиме сетевого моста. Данная функция позволяет обеспечить доступом в интернет и передачу данных между всеми проводными и беспроводными устройствами, подключенными к одной сети. Помимо перечисленного выше, к преимуществам программы Connectify также следует отнести: Возможность раздачи интернета с любых источников — подключения по локальной и беспроводной сети, USB-модемы, смартфоны (предварительно настроенные на раздачу интернета по USB или собственному Wi-Fi) и другие.

Наличие достаточно мощного сетевого экрана, способного не только мониторить сетевую активность подключенных к ПК устройств, но и блокировать их по IP/MAC-адресам.

Возможность открытия доступа с устройств в локальную сеть для передачи данных без выхода в интернет и наоборот.

Наличие встроенного блокировщика рекламы для устройств, подключенных к беспроводной сети.

Встроенные алгоритмы шифрования WPA2-PSK позволяют защитить создаваемую точку доступа от несанкционированного доступа.

Наличие встроенного DHCP-сервера устраняет проблемы, связанные с одинаковыми IP-адресами у подключаемых к сети устройств.

Поддержка русского языка. Из минусов программы Connectify отметим: Самый большой и, пожалуй, единственный минус— необходимость приобретения платных версий для разблокировки большинства функций. В бесплатной версии программы работает только функция создания точки доступа, у которой даже нельзя изменить название (SSID).

MYPUBLICWIFI MyPublicWiFi — еще одна максимально простая в использовании программа для создания виртуальной точки доступа Wi-Fi. Как и в случае с mHotspot, здесь для начала раздачи интернета с компьютера пользователю также достаточно ввести имя сети, придумать пароль к ней и кликнуть по единственной кнопке в основном окне программы — "Set up and Start Hotspot". Положительные качества и особенности программы MyPublicWiFi: Программа бесплатная.

Простое и интуитивно понятное использование.

Возможность открытия сетевого доступа к компьютеру без выхода в интернет (только передача данных между ПК и подключенными устройствами).

Вывод на экран списка подключенных устройств с указанием их IP и MAC-адресов.

Возможность блокировки передачи данных в P2P-сетях (торренты) на подключенных устройствах.

Ведение URL-журнала и просмотр списка посещенных сайтов с подключенных устройств. Минусы MyPublicWiFi: Нет поддержки русского языка.

Отсутствие расширенных сетевых настроек и функций.

MAGIC WIFI Программа Magic WiFi является прямым конкурентом MyPublicWiFi и mHotspot по части простоты использования. Для создания виртуальной беспроводной точки доступа пользователю и в этом случае достаточно лишь ввести имя создаваемого Wi-Fi-соединения и парольную фразу к сети. После нажатия на кнопку "СТАРТ" Wi-Fi-адаптер компьютера сразу же начнет вещать радиосигнал, и к нему можно будет подключиться с любого беспроводного устройства связи. Из положительных качеств программы Magic WiFi отметим: Простота настройки точки доступа Wi-Fi, русскоязычный интерфейс, полностью бесплатное использование.

Работа с различными типами сетевых соединений, с которых можно раздавать Wi-Fi-сигнал (подключения по локальной и беспроводной сети, USB-модемы, смартфоны и т.д.).

Отображение списка подключенных устройств, их IP и MAC-адресов, а также текущей скорости передачи данных в сети.

Программа не требует установки и может работать с любого съемного носителя (флешка, диск и т.п.) Минусы программы Magic WiFi: Весьма ограниченный функционал, позволяющий только создавать виртуальную точку доступа.

Полное отсутствие каких-либо сетевых настроек.

WIFI HOTSPOT CREATOR WiFi HotSpot Creator — еще один представитель узкоспециализированных программ. Алгоритм работы с приложением ничем не отличается от Magic WiFi или аналогичный программных продуктов: пользователь вводит технические данные (имя сети и пароль) в соответствующие поля, нажимает на кнопку "Start" и начинает пользоваться созданной виртуальной точкой доступа. Программа Magic WiFi имеет следующие положительные стороны: Бесплатная эксплуатация.

Максимально простое использование.

Автоматическое обнаружение доступных для раздачи интернета сетевых соединений с предоставлением выбора любого из них.

Возможность ограничения максимального количества подключаемых устройств. Минусы у Magic WiFi практически те же самые, что и у аналогов: Ограниченный функционал (только создание точки доступа).

Полное отсутствие сетевых настроек.

Русский язык не поддерживается — впрочем, здесь он и не нужен.