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Лучшие программы 08.04.2026 7 минут

Программы для раздачи Wi-Fi-интернета с ноутбука

Список лучших программ для раздачи Wi-Fi-интернета с ноутбука на другие компьютеры и смартфоны.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Большинство современных компьютерных Wi-Fi-адаптеров (сетевых карт) поддерживают технологию Virtual Wi-Fi, которая позволяет любым мобильным (и не только) устройствам связи подключаться к ПК по беспроводному соединению для получения доступа в интернет или передачи файлов. Подобная виртуальная точка доступа Wi-Fi может быть легко создана при помощи специального программного обеспечения. Рассмотрим наиболее популярные программы для раздачи интернета (Wi-Fi) с ноутбука.

MHOTSPOT

mHotspot — простая в использовании программа, позволяющая развертывать беспроводную точку доступа Wi-Fi буквально в пару кликов. Сразу после запуска пользователю требуется лишь ввести данные для создаваемого виртуального Wi-Fi-соединения — идентификатор сети (SSID) и пароль (должен состоять из 8 символов или более) — затем кликнуть по кнопке "StartHotspot".

Приложение автоматически определяет доступные физические сетевые интерфейсы, которые могут быть использованы для раздачи с компьютера интернета (например, "Ethernet" — подключение по локальной сети), потому в этом вопросе пользователь не столкнется ни с какими сложностями.

mHotspot

Плюсы и дополнительные особенности программы mHotspot:

  • Программа mHotspot полностью бесплатная.
  • Максимально простой пользовательский интерфейс и простота эксплуатации (впрочем, этим качеством обладает большинство аналогичных программ).
  • Возможность ограничения количества подключаемых устройств.
  • Наличие простого сетевого экрана, позволяющего просматривать информацию о подключенных к виртуальному Wi-Fi устройств, количество переданного/принятого трафика и текущую скорость его передачи.

Программа mHotspot

Минусы программы mHotspot:

  • Отсутствует перевод на русский язык в последних версиях программы (возможно, появится в будущем).
  • Программа-установщик mHotspot может установить на компьютер стороннее ПО (его установку следует отключить вручную при инсталляции приложения).
  • Отсутствие тонких настроек для создаваемой беспроводной точки.

CONNECTIFY

Программу Connectify отличает широкий функционал. Приложение может применять не только для создания виртуальных точек доступа Wi-Fi, но и выполнения других задач:

  • Обеспечение доступа в интернет по проводному соединению компьютеров, игровых приставок, Smart-TV и другого типа оборудования, не имеющего беспроводной сетевой карты. Т.е. этот режим работы позволяет раздавать интернет не с Wi-Fi, а с обычной проводной сетевой карты ПК.
  • Работа в режиме репитера Wi-Fi. Эта функция позволяет расширить зону покрытия Wi-Fi-соединения за счет мощностей беспроводной карты компьютера. В данном режиме компьютер может одновременно принимать Wi-Fi-сигнал с роутера и передавать его на подключенные устройства.
  • Работа в режиме сетевого моста. Данная функция позволяет обеспечить доступом в интернет и передачу данных между всеми проводными и беспроводными устройствами, подключенными к одной сети.

Программа Connectify

Помимо перечисленного выше, к преимуществам программы Connectify также следует отнести:

  • Возможность раздачи интернета с любых источников — подключения по локальной и беспроводной сети, USB-модемы, смартфоны (предварительно настроенные на раздачу интернета по USB или собственному Wi-Fi) и другие.
  • Наличие достаточно мощного сетевого экрана, способного не только мониторить сетевую активность подключенных к ПК устройств, но и блокировать их по IP/MAC-адресам.
  • Возможность открытия доступа с устройств в локальную сеть для передачи данных без выхода в интернет и наоборот.
  • Наличие встроенного блокировщика рекламы для устройств, подключенных к беспроводной сети.
  • Встроенные алгоритмы шифрования WPA2-PSK позволяют защитить создаваемую точку доступа от несанкционированного доступа.
  • Наличие встроенного DHCP-сервера устраняет проблемы, связанные с одинаковыми IP-адресами у подключаемых к сети устройств.
  • Поддержка русского языка.

Connectify Hotspot

Из минусов программы Connectify отметим:

  • Самый большой и, пожалуй, единственный минус— необходимость приобретения платных версий для разблокировки большинства функций. В бесплатной версии программы работает только функция создания точки доступа, у которой даже нельзя изменить название (SSID).

MYPUBLICWIFI

MyPublicWiFi — еще одна максимально простая в использовании программа для создания виртуальной точки доступа Wi-Fi. Как и в случае с mHotspot, здесь для начала раздачи интернета с компьютера пользователю также достаточно ввести имя сети, придумать пароль к ней и кликнуть по единственной кнопке в основном окне программы — "Set up and Start Hotspot".

MyPublicWiFi

Положительные качества и особенности программы MyPublicWiFi:

  • Программа бесплатная.
  • Простое и интуитивно понятное использование.
  • Возможность открытия сетевого доступа к компьютеру без выхода в интернет (только передача данных между ПК и подключенными устройствами).
  • Вывод на экран списка подключенных устройств с указанием их IP и MAC-адресов.
  • Возможность блокировки передачи данных в P2P-сетях (торренты) на подключенных устройствах.
  • Ведение URL-журнала и просмотр списка посещенных сайтов с подключенных устройств.

Программа MyPublicWiFi

Минусы MyPublicWiFi:

  • Нет поддержки русского языка.
  • Отсутствие расширенных сетевых настроек и функций.

MAGIC WIFI

Программа Magic WiFi является прямым конкурентом MyPublicWiFi и mHotspot по части простоты использования. Для создания виртуальной беспроводной точки доступа пользователю и в этом случае достаточно лишь ввести имя создаваемого Wi-Fi-соединения и парольную фразу к сети. После нажатия на кнопку "СТАРТ" Wi-Fi-адаптер компьютера сразу же начнет вещать радиосигнал, и к нему можно будет подключиться с любого беспроводного устройства связи.

Программа Magic WiFi

Из положительных качеств программы Magic WiFi отметим:

  • Простота настройки точки доступа Wi-Fi, русскоязычный интерфейс, полностью бесплатное использование.
  • Работа с различными типами сетевых соединений, с которых можно раздавать Wi-Fi-сигнал (подключения по локальной и беспроводной сети, USB-модемы, смартфоны и т.д.).
  • Отображение списка подключенных устройств, их IP и MAC-адресов, а также текущей скорости передачи данных в сети.
  • Программа не требует установки и может работать с любого съемного носителя (флешка, диск и т.п.)

Минусы программы Magic WiFi:

  • Весьма ограниченный функционал, позволяющий только создавать виртуальную точку доступа.
  • Полное отсутствие каких-либо сетевых настроек.

WIFI HOTSPOT CREATOR

WiFi HotSpot Creator — еще один представитель узкоспециализированных программ. Алгоритм работы с приложением ничем не отличается от Magic WiFi или аналогичный программных продуктов: пользователь вводит технические данные (имя сети и пароль) в соответствующие поля, нажимает на кнопку "Start" и начинает пользоваться созданной виртуальной точкой доступа.

Программа Magic WiFi имеет следующие положительные стороны:

  • Бесплатная эксплуатация.
  • Максимально простое использование.
  • Автоматическое обнаружение доступных для раздачи интернета сетевых соединений с предоставлением выбора любого из них.
  • Возможность ограничения максимального количества подключаемых устройств.

WiFi HotSpot Creator

Минусы у Magic WiFi практически те же самые, что и у аналогов:

  • Ограниченный функционал (только создание точки доступа).
  • Полное отсутствие сетевых настроек.
  • Русский язык не поддерживается — впрочем, здесь он и не нужен.

КОМАНДНАЯ СТРОКА "WINDOWS"

Далеко не все пользователи ПК знают, что создание виртуальных точек доступа Wi-Fi осуществимо и без использования специализированных программ. Для этого в операционных системах Windows предусмотрены специальные системные приложения и службы, управлять которыми можно через стандартную консоль (командную строку).

Для создания виртуальной точки доступа средствами Windows достаточно выполнить следующее:

  • Запустить командную строку, нажать на клавиатуре комбинацию клавиш "Win + R", ввести в открывшееся окно команду "cmd" (без кавычек) и кликнуть "ОК".
  • В некоторых случаях консоль требуется запускать от имени администратора. Для этого нужно открыть системный диск, перейти в папку "Windows", затем в папку "System32", найти файл "cmd" или "cmd.exe", кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню "Запуск от имени администратора".
  • После запуска командной строки в нее следует поочередно прописать следующие команды (после каждой команды нажимать "Enter"):

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=имя_сети key=8_значный_пароль

netsh wlan start hostednetwork

  • Вместо "имя_сети" и "8_значный_пароль" следует ввести свои значения для имени создаваемой точки доступа и пароля к ней.
  • Для отключения точки доступа используется команда: netsh wlan stop hostednetwork.
  • Далее требуется открыть общий доступ к интернету у имеющегося сетевого подключения.
  • Открыть "Панель управления Windows", затем "Сеть и интернет" и "Центр управления сетями и общим доступом".
  • Открыть пункт "Изменения параметров адаптера".
  • Выбрать созданную точку доступа (обычно — "Беспроводное сетевое соединение"), кликнуть по значку правой кнопкой мыши, затем выбрать пункт "Свойства".
  • Перейти во вкладку "Доступ".
  • Установить галочку напротив первого чекбокса, затем в выпадающем ниже списке выбрать текущее подключение к интернету (например, "Подключение по локальной сети" или "Ethernet").
  • Установить галочку напротив второго чекбокса, нажать "ОК".
  • Сеть запущена.

Данный способ создания беспроводных точек доступа имеет лишь одно, но важное преимущество — нет необходимости в использовании сторонних программ. Недостатки тоже имеются:

  • Хоть он и крайне редок, но существует риск нарушить работу драйвера сетевой карты, системных служб и приложений, отвечающих на работу сетевых подключений. Обычно все это лечится перезагрузкой компьютера.
  • Сложность использования и применения различных сетевых настроек, получения информации о работе точки доступа и подключенных устройствах (все это также выполняется через соответствующие команды).

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Mhotspot
Mhotspot

Версия 7.8.8.9

Программа для создания на компьютере точки доступа Wi-Fi

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Connectify Hotspot
Connectify Hotspot

Версия 2018.4.3.39218

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Magic WiFi
Magic WiFi

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Программа для раздачи Wi-Fi с ноутбука

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MyPublicWiFi
MyPublicWiFi

Версия 5.1

Программа для раздачи Wi-Fi с компьютера

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WiFi HotSpot Creator
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Версия 2.0

Программа для создания виртуальной точки доступа Wi-Fi

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