Программы для раздачи Wi-Fi-интернета с ноутбука

Большинство современных компьютерных Wi-Fi-адаптеров (сетевых карт) поддерживают технологию Virtual Wi-Fi, которая позволяет любым мобильным (и не только) устройствам связи подключаться к ПК по беспроводному соединению для получения доступа в интернет или передачи файлов. Подобная виртуальная точка доступа Wi-Fi может быть легко создана при помощи специального программного обеспечения. Рассмотрим наиболее популярные программы для раздачи интернета (Wi-Fi) с ноутбука.
MHOTSPOT
mHotspot — простая в использовании программа, позволяющая развертывать беспроводную точку доступа Wi-Fi буквально в пару кликов. Сразу после запуска пользователю требуется лишь ввести данные для создаваемого виртуального Wi-Fi-соединения — идентификатор сети (SSID) и пароль (должен состоять из 8 символов или более) — затем кликнуть по кнопке "StartHotspot".
Приложение автоматически определяет доступные физические сетевые интерфейсы, которые могут быть использованы для раздачи с компьютера интернета (например, "Ethernet" — подключение по локальной сети), потому в этом вопросе пользователь не столкнется ни с какими сложностями.
Плюсы и дополнительные особенности программы mHotspot:
- Программа mHotspot полностью бесплатная.
- Максимально простой пользовательский интерфейс и простота эксплуатации (впрочем, этим качеством обладает большинство аналогичных программ).
- Возможность ограничения количества подключаемых устройств.
- Наличие простого сетевого экрана, позволяющего просматривать информацию о подключенных к виртуальному Wi-Fi устройств, количество переданного/принятого трафика и текущую скорость его передачи.
Минусы программы mHotspot:
- Отсутствует перевод на русский язык в последних версиях программы (возможно, появится в будущем).
- Программа-установщик mHotspot может установить на компьютер стороннее ПО (его установку следует отключить вручную при инсталляции приложения).
- Отсутствие тонких настроек для создаваемой беспроводной точки.
CONNECTIFY
Программу Connectify отличает широкий функционал. Приложение может применять не только для создания виртуальных точек доступа Wi-Fi, но и выполнения других задач:
- Обеспечение доступа в интернет по проводному соединению компьютеров, игровых приставок, Smart-TV и другого типа оборудования, не имеющего беспроводной сетевой карты. Т.е. этот режим работы позволяет раздавать интернет не с Wi-Fi, а с обычной проводной сетевой карты ПК.
- Работа в режиме репитера Wi-Fi. Эта функция позволяет расширить зону покрытия Wi-Fi-соединения за счет мощностей беспроводной карты компьютера. В данном режиме компьютер может одновременно принимать Wi-Fi-сигнал с роутера и передавать его на подключенные устройства.
- Работа в режиме сетевого моста. Данная функция позволяет обеспечить доступом в интернет и передачу данных между всеми проводными и беспроводными устройствами, подключенными к одной сети.
Помимо перечисленного выше, к преимуществам программы Connectify также следует отнести:
- Возможность раздачи интернета с любых источников — подключения по локальной и беспроводной сети, USB-модемы, смартфоны (предварительно настроенные на раздачу интернета по USB или собственному Wi-Fi) и другие.
- Наличие достаточно мощного сетевого экрана, способного не только мониторить сетевую активность подключенных к ПК устройств, но и блокировать их по IP/MAC-адресам.
- Возможность открытия доступа с устройств в локальную сеть для передачи данных без выхода в интернет и наоборот.
- Наличие встроенного блокировщика рекламы для устройств, подключенных к беспроводной сети.
- Встроенные алгоритмы шифрования WPA2-PSK позволяют защитить создаваемую точку доступа от несанкционированного доступа.
- Наличие встроенного DHCP-сервера устраняет проблемы, связанные с одинаковыми IP-адресами у подключаемых к сети устройств.
- Поддержка русского языка.
Из минусов программы Connectify отметим:
- Самый большой и, пожалуй, единственный минус— необходимость приобретения платных версий для разблокировки большинства функций. В бесплатной версии программы работает только функция создания точки доступа, у которой даже нельзя изменить название (SSID).
MYPUBLICWIFI
MyPublicWiFi — еще одна максимально простая в использовании программа для создания виртуальной точки доступа Wi-Fi. Как и в случае с mHotspot, здесь для начала раздачи интернета с компьютера пользователю также достаточно ввести имя сети, придумать пароль к ней и кликнуть по единственной кнопке в основном окне программы — "Set up and Start Hotspot".
Положительные качества и особенности программы MyPublicWiFi:
- Программа бесплатная.
- Простое и интуитивно понятное использование.
- Возможность открытия сетевого доступа к компьютеру без выхода в интернет (только передача данных между ПК и подключенными устройствами).
- Вывод на экран списка подключенных устройств с указанием их IP и MAC-адресов.
- Возможность блокировки передачи данных в P2P-сетях (торренты) на подключенных устройствах.
- Ведение URL-журнала и просмотр списка посещенных сайтов с подключенных устройств.
Минусы MyPublicWiFi:
- Нет поддержки русского языка.
- Отсутствие расширенных сетевых настроек и функций.
MAGIC WIFI
Программа Magic WiFi является прямым конкурентом MyPublicWiFi и mHotspot по части простоты использования. Для создания виртуальной беспроводной точки доступа пользователю и в этом случае достаточно лишь ввести имя создаваемого Wi-Fi-соединения и парольную фразу к сети. После нажатия на кнопку "СТАРТ" Wi-Fi-адаптер компьютера сразу же начнет вещать радиосигнал, и к нему можно будет подключиться с любого беспроводного устройства связи.
Из положительных качеств программы Magic WiFi отметим:
- Простота настройки точки доступа Wi-Fi, русскоязычный интерфейс, полностью бесплатное использование.
- Работа с различными типами сетевых соединений, с которых можно раздавать Wi-Fi-сигнал (подключения по локальной и беспроводной сети, USB-модемы, смартфоны и т.д.).
- Отображение списка подключенных устройств, их IP и MAC-адресов, а также текущей скорости передачи данных в сети.
- Программа не требует установки и может работать с любого съемного носителя (флешка, диск и т.п.)
Минусы программы Magic WiFi:
- Весьма ограниченный функционал, позволяющий только создавать виртуальную точку доступа.
- Полное отсутствие каких-либо сетевых настроек.
WIFI HOTSPOT CREATOR
WiFi HotSpot Creator — еще один представитель узкоспециализированных программ. Алгоритм работы с приложением ничем не отличается от Magic WiFi или аналогичный программных продуктов: пользователь вводит технические данные (имя сети и пароль) в соответствующие поля, нажимает на кнопку "Start" и начинает пользоваться созданной виртуальной точкой доступа.
Программа Magic WiFi имеет следующие положительные стороны:
- Бесплатная эксплуатация.
- Максимально простое использование.
- Автоматическое обнаружение доступных для раздачи интернета сетевых соединений с предоставлением выбора любого из них.
- Возможность ограничения максимального количества подключаемых устройств.
Минусы у Magic WiFi практически те же самые, что и у аналогов:
- Ограниченный функционал (только создание точки доступа).
- Полное отсутствие сетевых настроек.
- Русский язык не поддерживается — впрочем, здесь он и не нужен.
КОМАНДНАЯ СТРОКА "WINDOWS"
Далеко не все пользователи ПК знают, что создание виртуальных точек доступа Wi-Fi осуществимо и без использования специализированных программ. Для этого в операционных системах Windows предусмотрены специальные системные приложения и службы, управлять которыми можно через стандартную консоль (командную строку).
Для создания виртуальной точки доступа средствами Windows достаточно выполнить следующее:
- Запустить командную строку, нажать на клавиатуре комбинацию клавиш "Win + R", ввести в открывшееся окно команду "cmd" (без кавычек) и кликнуть "ОК".
- В некоторых случаях консоль требуется запускать от имени администратора. Для этого нужно открыть системный диск, перейти в папку "Windows", затем в папку "System32", найти файл "cmd" или "cmd.exe", кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню "Запуск от имени администратора".
- После запуска командной строки в нее следует поочередно прописать следующие команды (после каждой команды нажимать "Enter"):
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=имя_сети key=8_значный_пароль
netsh wlan start hostednetwork
- Вместо "имя_сети" и "8_значный_пароль" следует ввести свои значения для имени создаваемой точки доступа и пароля к ней.
- Для отключения точки доступа используется команда: netsh wlan stop hostednetwork.
- Далее требуется открыть общий доступ к интернету у имеющегося сетевого подключения.
- Открыть "Панель управления Windows", затем "Сеть и интернет" и "Центр управления сетями и общим доступом".
- Открыть пункт "Изменения параметров адаптера".
- Выбрать созданную точку доступа (обычно — "Беспроводное сетевое соединение"), кликнуть по значку правой кнопкой мыши, затем выбрать пункт "Свойства".
- Перейти во вкладку "Доступ".
- Установить галочку напротив первого чекбокса, затем в выпадающем ниже списке выбрать текущее подключение к интернету (например, "Подключение по локальной сети" или "Ethernet").
- Установить галочку напротив второго чекбокса, нажать "ОК".
- Сеть запущена.
Данный способ создания беспроводных точек доступа имеет лишь одно, но важное преимущество — нет необходимости в использовании сторонних программ. Недостатки тоже имеются:
- Хоть он и крайне редок, но существует риск нарушить работу драйвера сетевой карты, системных служб и приложений, отвечающих на работу сетевых подключений. Обычно все это лечится перезагрузкой компьютера.
- Сложность использования и применения различных сетевых настроек, получения информации о работе точки доступа и подключенных устройствах (все это также выполняется через соответствующие команды).