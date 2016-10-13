Mhotspot — бесплатная программа для создания точки доступа Wi-Fi на компьютерах с беспроводными сетевыми адаптерами, поддерживающими данную технологию. В настоящее время практически все модели мобильных компьютеров (ноутбуки, нэтбуки и т.д.) и внешние Wi-Fi-карты для станционарных ПК позволяют создавать точки доступа Wi-Fi.

Программа Mhotspot — узкоспециализированное программное обеспечение, не предлагающее выполнения каких-либо лишних функций, кроме основной — создание Wi-Fi-точки доступа. Единственное, на что еще способное приложение — мониторинг сетевой активности всех подключенных к точке доступа беспроводных устройств и подсчет переданного/принятого ими трафика.

Как настроить Mhotspot?

Приложение Mhotspot отличается максимальной простотой управления. Для создания беспроводной точки доступа пользователю достаточно выполнить 3 простых шага:

Указать имя (SSID) создаваемой беспроводной сети и установить пароль доступа к ней.

Выбрать одно из сетевых подключений с выходом в интернет, которое будет использоваться для предоставления доступа в сеть с подключенных устройств (программа автоматически определяет доступные сетевые подключения).

Запустить виртуальную точку доступа путем нажатия по кнопке «StartHotspot».

Задача выполнена.

Также программа имеет несколько простых настроек:

Возможность установки максимального количества подключаемых устройств (по умолчанию — 10).

Включение/выключение функции автозапуска программы при загрузке Windows.

Настройка поведения основного окна программы (свернуть в трей, поверх всех окон).

Включение/выключение уведомлений при подключении новых устройств к беспроводной сети.

И другие.

Программа Mhotspot работает на компьютерах под управлением Windows версии 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Русский язык приложением не поддерживается.