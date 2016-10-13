MyPublicWiFi — небольшая, но очень полезная утилита, позволяющая превратить любой компьютер с беспроводной сетевой картой в точку доступа Wi-Fi. Программа может пригодиться в ситуациях, когда для выхода в интернет или подключения к локальной сети необходимо использовать беспроводное устройство связи — смартфон, планшет, неттоп и т.д.

Функции MyPublicWiFi

Программа MyPublicWiFi имеет весь необходимый функционал для создания точек доступа к беспроводным сетям. Приложение также может служить в качестве репетира — сетевого оборудования, предназначенного для приема/передачи сигнала между основным роутером и конечным устройством связи. Такой подход позволит расширить зону покрытия Wi-Fi-сети.

Для выполнения этих задач в основном окне приложения предусмотрено несколько параметров, заполняемых пользователем:

Network Name (имя сети или SSID). Данный параметр задает имя будущей беспроводной сети.

Network Key (пароль сети). Сюда пользователем вводится пароль Wi-Fi-сети. Несмотря на то, что в обычных беспроводных сетях пароль использовать необязательно, MyPublicWiFi требует его в обязательном порядке.

Enable Internet Sharing — включение/выключение доступа к интернету или локальной сети для устройств, подключенных ко вновь создаваемой точке доступа. Программа автоматически определяет встроенные или подключенные к ПК сетевые устройства, через которые может быть открыт доступ во внешнюю сеть.

Приложение MyPublicWiFi также имеет несколько дополнительных вспомогательных функций:

Возможность отслеживания устройств, подключенных к созданной Wi-Fi сети. Программа определяет IP и MAC-адрес оборудования.

Возможность блокировки приложений, использующих протокол P2P для передачи данных (яркий пример — торрент-клиенты). Если соответствующая функция включена, MyPublicWiFi будет блокировать все запросы от подобных программ, в т.ч. и тех, что установлены на подключаемых к сети устройствах.

Ведение статистики URL-запросов, проходящих через программу MyPublicWiFi. Функция позволит определить сайты, вход на которые были осуществлены с подключенных к сети устройств.

Совместимость и системные требования

Утилита MyPublicWiFi работает во всех версиях Windows версии 7 и выше, поддерживаются системы разрядностью x86 и x64 (32 и 64 бит). Для использования приложения на компьютере должна присутствовать беспроводная Wi-Fi-карта, которая поддерживает создание точек доступа. Разработчики пока не выпустили программу MyPublicWiFi на русском языке, интерфейс приложения будет понятен опытным пользователям.