SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MyPublicWiFi

В данном списке представлены программы для замены MyPublicWiFi. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MyPublicWiFi, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Mhotspot
Mhotspot

Версия 7.8.8.9

Программа для создания на компьютере точки доступа Wi-Fi

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (15)
Connectify Hotspot
Connectify Hotspot

Версия 2018.4.3.39218

Программа для раздачи интернета с компьютера

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Magic WiFi
Magic WiFi

Версия 1.0.8.0

Программа для раздачи Wi-Fi с ноутбука

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (16)
WiFi HotSpot Creator
WiFi HotSpot Creator

Версия 2.0

Программа для создания виртуальной точки доступа Wi-Fi

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (11)