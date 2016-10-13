SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Mhotspot

В данном списке представлены программы для замены Mhotspot. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Mhotspot, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Connectify Hotspot
Connectify Hotspot

Версия 2018.4.3.39218

Программа для раздачи интернета с компьютера

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
MyPublicWiFi
MyPublicWiFi

Версия 5.1

Программа для раздачи Wi-Fi с компьютера

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (7)
Virtual Router Manager
Virtual Router Manager

Версия 1.0

Подключение устройств по Wi-Fi

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)
WiFi HotSpot Creator
WiFi HotSpot Creator

Версия 2.0

Программа для создания виртуальной точки доступа Wi-Fi

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (11)