Команды командной строки Windows — самые важные и полезные

Выполнение множества задач в операционных системах Windows возможно не только при использовании привычного графического пользовательского интерфейса, но и при помощи интерпретатора командной строки (командной строки, консоли). Через него можно изменять различные системные параметры, управлять файлами и папками, запускать системные компоненты и любые программы, выполнять иные операции. Рассмотрим наиболее важные команды командной строки Windows, которые могут пригодиться любому пользователю.

Как открыть командную строку Windows? Некоторые из консольных команд можно выполнить лишь из учетной записи администратора. Потому лучше сразу запомнить, как запускать интерпретатор с максимальным количеством прав доступа к системе. В ОС Windows 7/8/10 делается это просто: Откройте "Поиск" в/около меню "Пуск".

Впишите поле поиска "Командная строка".

В результатах поиска отобразится нужная нам программа. Кликните по ней правой кнопкой мыши, затем выберите из выпадающего меню пункт "Запустить от имени администратора". Но для выполнения простых команд консоль Windows можно запускать и без прав администратора. Проще всего это сделать следующим образом: Нажмите на клавиатуре клавиши "Win" и "R".

Откроется окно "Выполнить".

Впишите в него команду cmd и нажмите "ОК". Так или иначе, системное приложение "Командная строка Windows" будет запущена и готова выполнению пользовательских команд:

Параметры команд и получение помощи Прежде чем приступать к изучению команд, следует понимать два важных момента: У многих команд существуют изменяемые параметры, уточняющие выполнение командой той или иной функции.

По любой команде можно получить помощь прямо в окне интерпретатора. Для этого следует сразу после команды вписать "/?", что также является параметром. Возьмем, к примеру, одну из наиболее востребованных команд ping. Впишите в консоль следующую строку: ping /? Подобным способом можно получить справку по большинству команд (в основном по тем, у которых имеются атрибуты).

Запуск системных компонентов и программ из командной строки Здесь стоит отметить, что запускать системные компоненты и программы все же проще не напрямую из командной строки, а из ранее упомянутого приложения "Выполнить". Но разницы в синтаксисе (написании) самих команд никакой нет. В обоих случаях после ввода команды достаточно нажать "Enter". Вот список наиболее востребованных команд для запуска системных приложений и компонентов: control — запуск "Панели управления Windows". regedit — запуск "Редактора реестра". devmgmt.msc — запуск "Диспетчера устройств". taskmgr — запуск "Диспетчера задач". services.msc — запуск приложения "Службы". appwiz.cpl — "Программы и компоненты" ("Установка и удаление программ"). И это далеко не полный список команд запуска системных приложений и компонентов, а лишь самые востребованные у нас — обычных пользователей. А вот 4 команды для запуска предустановленных (стандартных) в Windows программ: calc — запуск "Калькулятора". mspaint — запуск графического редактора "Paint". notepad — запуск текстового редактора "Блокнот". wordpad — запуск текстового редактора "WordPad" Вообще, из командной строки можно запустить любую другую программу или файл. Рассмотрим, как это сделать, а заодно познакомимся с некоторыми командами по управлению файлами и папками.

Работа с файлами и папками из командной строки Бывают ситуации, когда невозможно запустить стандартный файловый менеджер "Проводник Windows". Например, из-за действия вирусов-блокировщиков или при системных сбоях. В любом случае все, что можно сделать при помощи "Проводника", можно сделать и при помощи командной строки. Начнем с самого простого — просмотра содержимого папок. Просмотр содержимого папки. При запуске командной строки перед мигающим курсором можно увидеть адрес расположения папки учетной записи на жестком диске. В нашем случае — это "C:\Users\vzgn": Давайте, выведем на экран список все других объектов (файлов и папок), содержащихся в данной папке. Для этого используйте команду dir: Объекты, напротив которых написано <DIR> — это папки, все остальное — файлы (напротив них указан размер в байтах). Команду dir можно применять вообще папкам, расположенным в вообще любом месте на жестком диске. Для этого после команды следует указать путь до каталога. К примеру, для просмотра содержимого папки "Windows" на диске "C:" следует ввести команду: dir c:\windows Запомните одно простое правило. Если в именах папок/файлов присутствуют пробелы, их следует писать в двойных ("имя папки или файла") кавычках. Открытие файла из командной строки. Для открытия файла достаточно вписать его полное название вместе с расширением в командную строку. Что не вводить имя файла целиком, используйте клавишу "Tab" (с ее помощью можно поочередно перебирать имена всех объектов в текущей папке). В нашем случае был открыт файл .pgAdmin4.startup.log при помощи "Блокнота". Если бы это был музыкальный файл, запустился бы аудиопроигрыватель, если DOC/DOCX-файл — редактор "MS Word" и т.д. Таким образом, открытие файла в командной строке равнозначно двойному клику по файлу в "Проводнике Windows". Переход в другую папку. Для перехода в папку используется команда cd, после которой следует прописать путь к открываемой папке либо просто ее имя (если она расположена в нашем текущем местоположении на жестком диске). Перейдем в папку "Music". Т.к. она находится в текущем каталоге, достаточно ввести в консоль: cd music Теперь наше местоположение изменилось на "C:\Users\vzgn\Music". Давайте, перейдем в какую-нибудь папку, расположенную на другом локальном диске. Это можно сделать несколькими способами, но воспользуемся самым легким для запоминания. Для начала перейдем в сам локальный диск (изменим наше местоположение). Для этого достаточно использовать (независимо от текущего местоположения) команду e:. Вместо e можно использовать любую другую букву локального диска (или даже флешки, например): Допустим, нам известно, что на диске "E" существует папка "Install", а в ней — пака "Web". Перейти в нее можно одной командой: cd e:\install\web Запуск/открытие программы/файлы в другой папке или на другом диске. Запустим программу, расположенную где-нибудь глубоко на диске. Для запуска файла или программы можно просто указать полный путь до него. Текущее местоположение в этом случае не имеет значения. Запустим, например, текстовый редактор "Notepad++" одной командой: C:\"Program Files"\Notepad++

otepad++.exe Обратите внимание, что имя папки "Program Files" взято в кавычки, т.к. в нем присутствует пробел. Создание, удаление и переименование файлов и папок. Из командной строки можно выполнить все эти операции над файлами и папками. Создание простого текстового файла — copy nul простой_текстовый_файл.txt. Перед названием файла можно указать путь до конечной папки, в которой тот будет создан (если не указать, файл создастся в текущей папке). Создание папки — mkdir папка. Папка также создается в текущем местоположении. Удаление файла (или нескольких) — del простой_текстовый_файл.txt (если требуется удалить несколько файлов, просто вписываем их имена друг за другом через пробел). Удаляем созданный ранее файл.

(если требуется удалить несколько файлов, просто вписываем их имена друг за другом через пробел). Удаляем созданный ранее файл. Удаление папки — rmdir папка. Удаляем созданную ранее папку. Переименование папки/файла — ren простой_текстовый_файл.txt новое_имя_файла.txt или ren папка новое_имя_папки. Переименуем созданный файл и папку. Через командную строку можно выполнить и ряд других операций над файлами и папками, включая копирование, перемещение, применение/изменение атрибутов (скрытый, системный, только для чтения и т.д.), слияние и т.д.

Востребованные сетевые команды командной строки Из командной строки Windows можно взаимодействовать с сетевыми подключениями, изменять их настройки, просматривать различную информацию и многое другое. Рассмотрим наиболее востребованные сетевые команды. Команда ping Наверное, это самая популярная команда среди пользователей ОС Windows (как, впрочем, и других операционных систем). Предназначена она для проверки доступности и качества связи между компьютером и целевым IP-адресом. Также команда может применяться для определения IP-адреса сайта по доменному имени сайта и для выполнения других задач. Определим, есть ли связь с каким-нибудь IP-адресом. Пусть это будет — 173.194.73.139 (IP-адрес поисковой системы Google). Вводим следующую команду: ping 173.194.73.139 Как видим, обмен пакетами с указанным IP-адресом осуществляется, значит, связь есть. Если бы ее не было, картина была бы следующая (уберем из IP Google последнюю цифру): "100% потерь" означает, что связь установить не удалось. А теперь определим IP-адрес сайта по его доменному имени. Возьмем адрес softsalad.ru: ping softsalad.ru На изображении выше можно увидеть IP-адрес сайта, определенный по его доменному имени. Команда tracert А эта команда применяется для отслеживания сетевого маршрута от компьютера до целевого IP-адреса (можно использовать и доменное имя сайта): tracert softsalad.ru Видите, чтобы "достучаться" до сайта компьютеру в данном случае потребовалось обратиться к 12 промежуточным IP-адресам (ваш провайдер, сервер сайта и т.д.). Команда ipconfig С помощью этой команды можно получить информацию о настройках IP-протокола компьютера (или, грубо говоря — настройки сетевых карт). Воспользуемся данной командой с атрибутом /all, который позволит вывести более подробную информацию: ipconfig /all Команда getmac Если требуется определить только MAC-адрес сетевой карты, используем эту команду без всяких атрибутов: getmac