Magic WiFi — бесплатная утилита, предназначенная для создания Wi-Fi точки доступа на ноутбуках и настольных компьютерах, оснащенных беспроводной сетевой картой (Wi-Fi-адаптером).

Основная функция программы Magic WiFi — перенастройка Wi-Fi-адаптера таким образом, что к нему смогут подключаться любые другие беспроводные устройства (другие компьютеры, смартфоны, планшеты и т.д.). Создаваемая приложением точка доступа имеет все основные свойства беспроводной сети, вещаемой Wi-Fi-маршрутизатором. Пользователь может самостоятельно указывать SSID (сетевой идентификатор Wi-Fi) и устанавливать пароль для подключения к созданной сети.

Зачем нужна программа Magic WiFi?

Magic WiFi можно использовать в различных ситуациях, основные из которых:

Обеспечение доступом в интернет мобильных устройств без наличия у пользователя физического Wi-Fi-маршрутизатора (в качестве беспроводного роутера будет выступать ноутбук).

Ретрансляция Wi-Fi-сети с целью увеличения радиуса действия (ноутбук или компьютер с Wi-Fi-адаптером будет выступать в качестве приемо-передатчика).

Передача файлов с мобильного устройства на компьютер посредством беспроводного соединения (может потребоваться использование специальных приложений передачи файлов по технологии Wi-Fi-direct, например — ShareIT).

Создание беспроводной локальной сети между двумя и более компьютерами, оснащенными Wi-Fi-адаптерами.

При использовании ПК как точки доступа Wi-Fi следует иметь в виду следующее:

В качестве основного соединения с интернетом может выступать подключение по локальной сети, Wi-Fi либо 3G-модем (или аналогичная технология). Т.е. при помощи Magic WiFi доступ в интернет с мобильных устройств можно обеспечить при наличии на компьютере любого типа соединения с внешней сетью.

Скорость передачи данных обычно низкая — она зависит характеристик Wi-Fi-адаптера и количества подключенных к одному ноутбуку беспроводных устройств.

Как настроить Magic WiFi?

Программа Magic WiFi очень проста в использовании. Сразу после запуска приложения пользователю предлагается ввести имя (SSID) создаваемой беспроводной сети и пароль к ней (значение в поле «Тип подключения» менять не обязательно). При нажатии на кнопку «СТАРТ» запустится вещание Wi-Fi-сети, ее сразу же можно будет обнаружить на беспроводном устройстве или другом компьютере/ноутбуке/нэтбуке.

Приложение Magic WiFi выполнено на русском языке. Программа не требует установки (на данной странице представлена portable-версия, работающая без предварительной инсталляции на ПК). Поддерживаются все версии ОС Windows, начиная с Win XP (32 и 64 бит).