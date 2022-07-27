Advanced IP Scanner — мощная и одновременно простая в использовании программа для сканирования локальных сетей и удаленных веб-серверов с целью обнаружения доступных для подключения к ним сетевых протоколов. Также утилита предлагает функции для удаленного управления компьютером.

Как пользоваться Advanced IP Scanner?

Основная задача программы Advanced IP Scanner — сканирование сетей или конкретного сетевого адреса. В качестве целевого узла пользователь может ввести диапазон IP-адресов. В этом случае программа будет производить их поочередное сканирование. Также возможен ввод доменного имени сайта — утилита Advanced IP Scanner самостоятельно определит его IP-адрес, после чего приступит к выполнению дальнейших задач.

В процессе сканирования заданного узла определяются следующие его параметры:

MAC и IP-адреса удаленных компьютеров, сайтов, сетевых устройств связи — маршрутизаторы, коммутаторы и т.д.

Имя пользователя компьютера и установленные на нем дата, время и часовой пояс.

Запущенные в сети/компьютере/роутере и т.д. такие ресурсы и/или сетевые протоколы как HTTP/HTTPS, FTP, NetBIOS, SSH, Telnet.

Адрес для подключения к компьютеру по протоколу RDP (удаленное управление ОС Windows).

Параметры для подключения к удаленному компьютеру посредством программы Radmin (если приложение запущено). Для удаленного подключения на компьютере пользователя Advanced IP Scanner должна быть установлена серверная часть утилиты Radmin.

Данные на компьютере, к которым был открыт общий сетевой доступ.

При использовании Advanced IP Scanner важно понимать, что программа лишь помогает определить доступность того или иного сетевого протокола/службы/приложения, а инструменты для подключения или управления ими выбираются из тех, что имеются на пользовательском компьютере. Для возможности подключения к сетевому узлу в наличии у пользователя должны иметься данные для входа — логин, пароль, сертификат и т.д. Другими словами, Advanced IP Scanner не является инструментом для взлома сети или компьютера.

Особенности Advanced IP Scanner

К примеру, программа обнаружила доступный для подключения FTP-сервер на удаленном компьютере. Если пользователь захочет подключиться к нему, Advanced IP Scanner откроет браузер или выбранный FTP-клиент и автоматически настроит на работу с обнаруженным FTP-сервером. Логин и пароль пользователь должен будет ввести самостоятельно. То же самое относится и ко всем остальным функциям программы.

Утилита Advanced IP Scanner рассчитана на работу с операционными системами Windows версии XP или выше. Поддерживаются системы разрядностью x86 и x64. Программа полностью бесплатна, не требует установки (нужно выбрать соответствующий пункт при запуске исполнимого файла), интерфейс переведен на русский язык (перевод не полный).