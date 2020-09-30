Программы для сканирования сети

Для получения различной информации об IP-сетях — подключенных устройствах, открытых/закрытых сетевых портах, общедоступных файлов/папок и т.д. — широко используются программные IP-сканеры. Эти специализированные утилиты помогают системным администраторам тонко настраивать и устранять ошибки в работе сетей, специалистам по кибербезопасности — обнаруживать уязвимые места («дыры») в системах защиты компьютерных сетей.

Простым пользователям IP-сканеры могут пригодиться для настройки небольших проводных и беспроводных локальных сетей, управления подключенными к сети устройствами, организации общего доступа к файлам и папкам. Далее мы рассмотрим популярные программы для сканирования IP-сетей для компьютеров под управлением Windows.

Advanced IP Scanner Бесплатная программа Advanced IP Scanner — один из самых простых в управлении IP-сканнеров, позволяющих достаточно быстро собрать и представить в удобном виде информацию о сканируемом IP-адресе или диапазоне IP-адресов. Программа бесплатная, имеет русскоязычный интерфейс, подходит для запуска в Windows XP/7/8/8.1/10. Основные функции программы Advanced IP Scanner: Обнаружение сетевых устройств при сканировании диапазона IP-адресов с определением производителя и MAC-адреса.

Пингование (PING) и трассировка маршрута (Tracert) до выбранного устройства (используются стандартные средства Windows).

Отображение списка общедоступных папок (если таковые имеются на устройстве) с возможностью быстрого перехода в любую из них. 1 Определение возможности подключения к сканируемым устройства по HTTP, HTTPS, FTP, SSH или Telnet протоколам. Сама программа не дает возможности выполнить подключения, однако может автоматически запускать внешние программные средства, указываемые пользователем в настройках. Подключение и управление удаленными компьютерами под управлением Windows посредством RDP-протокола (если на удаленном ПК были произведены соответствующие настройки через системную программу «Подключение к удалённому рабочему столу»).

Утилита Advanced IP Scanner также может работать в связке с программой удаленного доступа Radmin (устанавливается отдельно). Посредством Advanced IP Scanner удобно отправлять команды в Radmin (управление, просмотр экрана, передача файлов, чат и пр.) — соответствующие функции можно запустить из контекстного меню, вызванного над любым обнаруженным в сети компьютером. На удаленном ПК также должна быть установлен серверный модуль Radmin, наличие которого Advanced IP Scanner может определить автоматически при сканировании. Возможность удаленного выключения и включения компьютеров. Для выключения используется стандартная технология Windows, предполагающая отправку специальной команды на ПК (требуется иметь доступ к учетной записи, т.е. логин и пароль). Включение производится с использованием технологии «Wake-on-LAN», для чего в настройках BIOS удаленного компьютера должна быть задействована соответствующая функция (поддерживается не всеми BIOS). Скачать Advanced IP Scanner

Free IP Scanner Бесплатная программа Free IP Scanner — простая в использовании утилита, основная функция которой заключается в обнаружении открытых сетевых портов у сканируемых IP-адресов (любые устройства, сайты и т.д.). Программа не имеет перевода на русский язык, распространяется бесплатно, может использоваться из-под любой версии Windows, начиная с Win 9x. Free IP Scanner — узкоспециализированная утилита, которая может стать хорошим дополнением к предыдущему IP-сканеру Advanced IP Scanner или любой другой подобной программе, не имеющей функции сканирования сетевых портов. По сути, у Free IP Scanner всего две основные функции: Сканирование диапазона IP-адресов с построением списка доступных («живых») и недоступных («мертвых») хостов с выводом их MAC-адреса и имени хоста (если возможно). Определение открытых для подключения к сканируемым IP-адресам сетевых портов. Программа не сканирует все существующие порты (эта заняло бы очень много времени), а лишь те, что были указаны пользователем в настройках (можно указать любое количество номеров портов, разделив их запятыми). На этой официальном сайте программы можно найти большой список стандартных (зарезервированных) сетевых портов с их кратким описанием (для чего используются). Скачать Free IP Scanner

10-Страйк: Сканирование Сети Бесплатная программа «10-Страйк: Сканирование Сети» — а это программа, включающая в себя функции двух предыдущих утилит. Т.е. с ее помощью можно не только получать различные сведения об устройствах и сетевых хостах, но и определять номера открытых портов. Программа «10-Страйк: Сканирование Сети» распространяется по условно-бесплатной модели (некоторые "экзотические" функции заблокированы в бесплатной версии), она полностью русифицирована, работает в системах Windows XP и выше. Основные функциональные возможности программы «10-Страйк: Сканирование Сети»: Получение различных сведений обо всех видах сетевых устройств — компьютеры, мобильные устройства, маршрутизаторы (проводные/беспроводные роутеры), принтеры и др. Программа способна получать информацию по SNMP, NetBios и UPnP протоколам. Встроенные инструменты для пингования (1) и трассировки (2) хостов: Встроенный инструмент сканирования TCP и UDP-портов. Удаленное управление устройствами посредством SNMP-протокола (на удаленном устройстве должно быть установлено соответствующее программного обеспечение — SNMP-агент). Отдельно следует отметить наличие в программе «10-Страйк: Сканирование Сети» удобного «Мастера сканирования сети», с помощью которого задаются настройки для последующего сканирования: Задаем диапазон IP-адресов для сканирования (можно несколько диапазонов) Выбираем протоколы и порты для сканирования. Видим список обнаруженных сетевых устройств в указанном диапазоне IP-адресов. Кроме того, в программе «10-Страйк: Сканирование Сети» присутствует полезная функция мониторинга локального сетевого трафика. Откуда конкретно приходит трафик и уходит исходящий трафик функция не отображает, зато помогает понять, через какой из сетевых интерфейсов Windows осуществляется прием/передача данных и с какой скоростью все это происходит. Все остальные функции программы «10-Страйк: Сканирование Сети» на самом деле являются функциями других — платных — программ от того же разработчика.

MyLanViewer Условно-бесплатная программа MyLanViewer — довольно мощный IP-сканер, обладающий множеством вспомогательных функций. От предыдущих программ MyLanViewer отличается, в т.ч., наличием функционала по сканированию и мониторингу беспроводных (Wi-Fi) сетей. Утилита распространяются по условно-бесплатной модели (бесплатное использование возможно в течение 15 дней с момента установки без функциональных ограничений), интерфейс выполнен на английском языке, работает во всех версиях Windows, начиная с Win 2000. Основные функциональные возможности программы MyLanViewer: Сканирование одного/диапазона IP-адресов с определением MAC-адресов устройств/сетевых карт компьютеров и всех общедоступных ресурсов на хосте — файлы, папки, развернутые FTP-серверы, доступные для подключения веб-интерфейсы и т.д. Отправка на удаленный компьютер/хост различных сетевых команд и подключение к ним по различным сетевым протоколам при использовании внешних программ. В настройках MyLanViewer можно самостоятельно создать собственный список команд, привязав их к любым внешним приложениям. Доступные по умолчанию сетевые команды выполняются при использовании стандартных средств Windows. Отображение всех открытых для общего доступа папок и файлов со всех обнаруженных в процессе сканирования устройств/хостов. Также возможен поиск файлов по имени с использованием маски («*.mp3»). Кроме того, программа позволяет управлять доступам к общим ресурсам компьютера, где выполняется MyLanViewer. Пользователь может открывать/закрывать доступ к общедоступным папкам/файлам с указанных IP/MAC-адресов. Сканирование и мониторинг локальной Wi-Fi-сети. Программа MyLanViewer способна отображать список всех подключенных к Wi-Fi-роутеру устройств (включая компьютеры, подключенные к роутеру по сетевому кабелю), выводя на экран всю доступную информацию о них. Если задействовать функцию автоматического мониторинга сети, тогда программа будет оповещать при обнаружении новых подключенных устройств (это поможет, к примеру, выявить случаи подключения к Wi-Fi-сети «непрошенных» пользователей и заблокировать их через роутер). Наличие встроенного TCP/UDP-мессенджера с функцией передачи файлов. Чат работает только между пользователями программы MyLanViewer. Собеседников можно добавлять по IP-адресу (возможен их поиск в указанном IP-диапазоне). Из дополнительных функций программы MyLanViewer отметим: Просмотр различных сетевых параметров компьютера и сетевой статистики (вывод списка запущенных на компьютере процессов, использующих активное сетевое подключение). Функция поиска доступных в локальной сети DHCP-серверов с выводом DNS-серверов, использующихся активным интернет-подключением. Многофункциональный «Wake-on-LAN-менеджер», позволяющий отправлять различные сетевые команды посредством NetBIOS на удаленные компьютеры: включение/выключение/перезагрузка, блокировка учетной записи, гибернация/сон и другие. Для снятия 15-дневного ограничения на использование программы MyLanViewer требуется приобрести лицензию. Ее стоимость на момент написания обзора составляла $29. Скачать MyLanViewer

LizardSystems Network Scanner Условно-бесплатная программа LizardSystems Network Scanner — еще один IP-сканнер с расширенным функционалом по работе с общедоступными сетевыми ресурсами. Но в отличие от MyLanViewer, данная программа способна также "прозванивать" интересующие пользователя сетевые порты удаленного устройства/хоста. Network Scanner — условно-бесплатная программа с пробным периодом использования в течение 10 дней. Интерфейс приложения частично русифицирован (отсутствует перевод некоторых элементов интерфейса). Программа поддерживается операционными системами Windows 7/8/8.1/10, а также полностью совместима с серверными ОС Windows Server 2008R2/ 2012/2012R2/2016. В число основных функций программы LizardSystems Network Scanner входят: Возможность добавления IP-адресов для сканирования разными способами. Программа поддерживает конструкции типа «192.168.0.1-254» или «192.168.0,10,50-60». Можно также импортировать список IP-адресов из заранее подготовленного (наполненного IP-адресами) текстового файла. Можно также задать диапазон для сканирования по имени хоста (например, адреса сайта) — программа сама получит IP-адрес, пользователю останется лишь указать конечный IP. Созданные подобным образом списки IP-диапазонов можно сохранить для быстрого запуска процедуры сканирования в будущем. Обнаружение открытых TCP-портов. Функцию следует включить в настройках программы, указав номера "прозваниваемых" сетевых портов через запятую. Фильтрация обнаруженных в сети компьютеров/устройств/хостов по различным критериям: по состоянию, типу доступных ресурсов, правам доступа. Вывод списка общедоступных сетевых ресурсов со всех просканированных устройств/хостов с возможностью поиска папок/файлов по имени и/или их фильтрации путем применения пользовательских фильтров (наборы ключевых слов). Возможность экспорта всех обнаруженных при сканировании общедоступных ресурсов (имена каталогов, файлов и т.д.) в текстовые файлы различных форматов для последующего изучения. Вызов стандартных средств администрирования Windows и отправка различных сетевых команд (поддерживаются команды «Wake-on-LAN») применительно к выбранным сетевым устройствам/хостам. Пользователь также может создать свой собственный список инструментов/сетевых команд с использованием внешних программ. Возможность подключения к удаленным компьютерам/хостам по HTTP и FTP-протоколам, параметры которых (порты, данные для авторизации и др.) можно настроить вручную. По истечению 10-дневного пробного периода для продолжения использования программы потребуется приобрести лицензию. На момент написания обзора ее стоимость составляла $79,95.