Программа nmap относится к числу сканеров портов и сканеров безопасности систем. Программа позволяет администраторам сканировать отдельные хосты и целые сети, определяя поддерживаемые типы сервиса и другие параметры. Nmap поддерживает множество методов сканирования – UDP, TCP connect(), TCP SYN (half open), ftp proxy (bounce attack), Reverse-ident, ICMP (ping sweep), FIN, ACK sweep, Xmas Tree, SYN sweep, IP Protocol, Null scan. Более подробное описание этих методов приводится ниже. Кроме обычного сканирования программа nmap может определять тип операционной системы удаленного хоста, выполнять скрытое сканирование, параллельное сканирование, детектирование фильтров, прямое ска­нирование RPC (без portmapper), сканирование с использованием фрагментов и др.

Для выполнения большинства операций nmap требуются полномочия пользователя root, поскольку многие интерфейсы ядра (в частности, сокеты raw) требуют привилегий root. При запуске nmap от имени обычного пользователя значительная часть функ­ций программы теряется.

По результатам работы программа nmap генерирует отчет, содержащий сведения об интересных портах просканированных хо­стов, если таковые были обнаружены. Для “хорошо известных” портов nmap всегда указывает имя сервиса, номер порта, его со­стояние и протокол. Состояние порта может быть open (открыт), filtered (фильтруется) или unfiltered (не фильтруется). Порт счи­тается открытым если хост принимает адресованные в этот порт соединения. К фильтруемым относятся порты, которые активны, но доступ к ним заблокирован межсетевым экраном, пакетным фильтром или иными системами контроля трафика, которые не позволили программе nmap организовать соединение с портом. К нефильтруемым портам относятся те, которые программа nmap определила как закрытые, не встретив при этом брандмауэра или иного средства предотвращения доступа к портам. Это состоя­ние является обычным для большинства портов, поэтому они указываются в отчете лишь в тех случаях, когда большинство про­сканированных портов оказались фильтруемыми.

В зависимости от заданных опций nmap может также определять ряд характеристик удаленного хоста – операционную систему, порядковые номера TCP, имена пользователей, которые работают с программами, привязанными к портам, доменное имя DNS и другие параметры.