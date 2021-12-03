10-Страйк: Сканирование Сети — программа для сканирования сети с целью обнаружения активных хостов и сетевых устройств для сбора различной сетевой информации о них.

Это условно-бесплатная (некоторые функции недоступны) программа для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит), также возможен запуск на серверных ОС Windows 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 и 2022. Интерфейс приложения выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа 10-Страйк: Сканирование Сети?

Утилита 10-Страйк: Сканирование Сети предназначена для сбора сетевой информации об удаленных хостах и устройствах, как в локальной, так и глобальной сети по заданному пользователем диапазону IP-адресов. Приложение позволяет определить IP-адрес, MAC-адрес, DNS-имя, SNMP-агента, а также тип и производителя сетевого устройства.

По некоторому известному программе сетевому оборудованию также выводятся дополнительные сведения, вплоть до модели и сайта производителя. В случае с компьютерами, программа 10-Страйк: Сканирование Сети также пытается определить производителя сетевого адаптера, тип операционной системы, имя пользователя, домен, объем дисков, время работы и другие сведения, если их передача по сети не заблокирована на удаленном ПК.

У программы 10-Страйк: Сканирование Сети имеются и другие полезные функции.

Функции программы 10-Страйк: Сканирование Сети

Сетевой сканер 10-Страйк: Сканирование Сети обладает следующими особенностями и функциональными возможностями: