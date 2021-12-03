10-Страйк: Сканирование Сети — программа для сканирования сети с целью обнаружения активных хостов и сетевых устройств для сбора различной сетевой информации о них.
Это условно-бесплатная (некоторые функции недоступны) программа для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит), также возможен запуск на серверных ОС Windows 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 и 2022. Интерфейс приложения выполнен на русском языке.
Зачем нужна программа 10-Страйк: Сканирование Сети?
Утилита 10-Страйк: Сканирование Сети предназначена для сбора сетевой информации об удаленных хостах и устройствах, как в локальной, так и глобальной сети по заданному пользователем диапазону IP-адресов. Приложение позволяет определить IP-адрес, MAC-адрес, DNS-имя, SNMP-агента, а также тип и производителя сетевого устройства.
По некоторому известному программе сетевому оборудованию также выводятся дополнительные сведения, вплоть до модели и сайта производителя. В случае с компьютерами, программа 10-Страйк: Сканирование Сети также пытается определить производителя сетевого адаптера, тип операционной системы, имя пользователя, домен, объем дисков, время работы и другие сведения, если их передача по сети не заблокирована на удаленном ПК.
У программы 10-Страйк: Сканирование Сети имеются и другие полезные функции.
Функции программы 10-Страйк: Сканирование Сети
Сетевой сканер 10-Страйк: Сканирование Сети обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:
- Наличие Мастера сканирования сети, который позволяет даже неопытным пользователям задать параметры сканирования сети в несколько простых шагов.
- Программа автоматически определяет тип хоста/устройства: компьютер, мобильный телефон, сервер, роутер, коммутатор, сервер, proxy-сервер, принтер, факс, сервер базы данных, брандмауэр, почтовый сервер, фото-/видеокамера, сканер, игровая приставка и т.д.
- Сканирование диапазона IP-адресов осуществляется при помощи протоколов ICMP (ICMP-пинг), SNMP (позволяет обнаружить коммутаторы, роутеры, Wi-Fi и т.д.), TCP (сканирование указанных TCP-портов), ARP (определение MAC-адреса по обнаруженному IP-адресу).
- Из дополнительных опций сканирования: определение сетевых и локальных принтеров, получение информации о хостах и устройствах через NetBIOS, поиск UPNP-устройств и обнаружение сетевых камер видеонаблюдения по протоколу RTSP.
- Все обнаруженные хосты и сетевые устройства программа сохраняет во внутренней базе данных и отображает в таблице в основном окне. Это позволяет пользователю в любой момент проверить, сохраняется ли связь с устройством/хостом, что осуществляется путем его пингования (ping) и/или трассировки (tracert). Имеется возможность тестирования соединений одновременно с группой выбранных устройств.
- В дополнение к предыдущему пункту. Утилита 10-Страйк: Сканирование Сети также позволяет сканировать TCP и UDP-порты обнаруженных ранее сетевых устройств с целью определения их доступности с пользовательского компьютера. Как и в случае с IP-адресами, сканирование портов осуществляется по заданному диапазону.
- Если пользователю точно известны сетевые параметры хоста/устройства, его можно добавить в базу вручную без необходимости сканирования сети.
- Возможность мониторинга локального сетевого трафика. В бесплатной версии отображается лишь наименование используемого сетевого интерфейса, его пропускная MAC-адрес, пропускная способность, входящая и исходящая скорость (т.е. программа не отображает названия сетевых приложений, потребляющих трафик).
- Просмотр общих сетевых ресурсов (папок) пользовательского компьютера с возможностью их редактирования: смена сетевого имени, изменение допустимого числа одновременно подключенных пользователей и права доступа (чтение, изменение, открытие полного доступа или запрет доступа). Также имеется возможность добавления общих сетевых ресурсов в пару кликов мышью.
- Возможность экспорта списка обнаруженных хостов/устройств и всей полученной информации о них в CSV-файл.