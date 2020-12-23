SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
BluetoothView

BluetoothView

Программа для работы с Bluetooth-устройствами и мониторинга за ними

2,9 (44)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 1.70
Установить автоматически (49 KB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 1.70

Полезные статьи

Программы для использования Bluetooth на Windows
Программы для использования Bluetooth на Windows

Оценки программы

2,9

44 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о BluetoothView