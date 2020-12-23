BluetoothView — небольшая программа, предназначенная для быстрого подключения к компьютеру беспроводных Bluetooth-устройств, получения технических сведений о них, журналирования событий подключений и мониторинга за ними. Утилита распространяется бесплатно, поддерживается всеми версиями ОС Windows, начиная с XP (32 и 64 бит), предусмотрен перевод интерфейса на русский язык.

Программа BluetoothView

Программа BluetoothView предоставляет пользователю простое и удобное средство для подключения к компьютеру любых Bluetooth-устройств — смартфонов, беспроводных наушников, клавиатур, мышек и т.д. Утилита не требует каких-либо предварительных настроек, т.к. использует для своей работы установленный на компьютере стандартный универсальный драйвер Bluetooth-адаптера Windows.

Программа BluetoothView способна автоматически обнаруживать устройства, находящиеся в зоне действия Bluetooth-адаптера компьютера, оповещать об этом пользователя и выдавать о них различные сведения: наименование, тип и производитель устройства, сетевой Bluetooth-адрес (MAC-адрес) и другие сведения. Из основного окна приложения пользователь может в пару кликов мышью подключиться к любому обнаруженному беспроводному устройству без необходимости выполнения каких-либо системных настроек.

Также программа ведет журнал подключений к Bluetooth-девайсам, сохраняя в нем такие сведения, как общее количество и количество успешных/неудачных подключений, дата и время первого и последнего обнаружения устройства компьютером. Для последнего утилите даже не требуется подключаться к устройству, как-то обозначая факт его обнаружения. Если оно находилось в зоне покрытия Bluetooth-адаптера компьютера хотя бы несколько секунд, то программе этого будет достаточно для считывания с него открытых сведений (как минимум, название/модель) с последующей регистрации даты и времени его обнаружения и потери связи с ним (как только устройство покинет зону покрытия Bluetooth-адаптера).

Дополнительный функционал BluetoothView

Программа BluetoothView предоставляет возможность сохранения всей информации об обнаруженных Bluetooth-устройствах в табличный CSV-файл, причем не только путем использования соответствующей функции из интерфейса, но и из командной строки (команды и их описания можно найти на официальном сайте приложения).

Отдельно отметим, что посредством командной строки также можно проводить диагностику связи с любыми беспроводными девайсами, используя в качестве аргумента команды MAC-адрес устройства. Данная команда возвращает «0» при успешном подключении, а при неудаче — выдает код ошибки, по которой и можно определить суть проблемы.